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中東緊張加劇！伊朗遇襲誓言復仇　黎巴嫩真主黨警告以色列

▲黎巴嫩首都貝魯特2日遭遇無人機空襲，哈馬斯二號人物艾魯里被炸死。（圖／美聯社／達志影像）
▲黎巴嫩首都貝魯特2日遭遇無人機空襲，哈馬斯二號人物艾魯里被炸死。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗東南部克曼省（Kerman）3日發生連環爆炸事件，地點就在革命衛隊高級將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的墓地附近，當時正值蘇雷曼尼逝世4週年紀念儀式，因此釀成嚴重傷亡，伊朗誓言揪出並報復背後策畫的恐怖分子。此外，針對哈馬斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）在黎巴嫩首都貝魯特，遭無人機炸死一事，黎巴嫩真主黨也表示無法保持沉默，警告若以色列對黎巴嫩發動全面戰爭，真主黨將「奮戰到底」。

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根據《路透社》報導，儘管目前還沒有恐怖組織出面認罪，但伊朗方面已認定爆炸事件為恐怖襲擊，伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）譴責了這是「令人髮指和不人道的罪行」，伊朗最高權力領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）也誓言要對血腥爆炸事件的發生進行報復：「殘忍的犯罪分子必須知道，從現在開始，他們將受到嚴厲打擊，毫無疑問，他們將受到嚴厲的回應。」

▲伊朗克曼省3日發生連環爆炸事件，釀成嚴重死傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗克曼省3日發生連環爆炸事件，釀成嚴重死傷。（圖／美聯社／達志影像）
伊朗聖城軍（Iran's Quds force）最高指揮官卡尼（Esmail Qaani）聲稱，襲擊是「猶太復國主義政權（以色列）和美國特工」所為，對此，美國國務院和白宮國家安全發言人都表示，美國沒有以任何方式參與爆炸事件，也沒有發現任何與以色列有關的跡象。

伊朗和以色列、美國的關係向來不佳，德黑蘭經常指責以色列和美國，支持「反伊朗的激進組織」，彼此的緊張在以色列與哈馬斯衝突後達到新高度。

另一方面，居住於黎巴嫩貝魯特的哈馬斯二號人物艾魯里，近日也傳出遭無人機襲擊身亡，以色列既未證實、也沒有否認與此事的關聯。報導指出，艾魯里被殺進一步表明，持續近3個月的以哈衝突，範圍正在持續擴大，並波及約旦河西岸（West Bank）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）勢力，甚至紅海航運路線。

真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）透過電視演說強調，不能對此保持沉默，如果以色列真的對黎巴嫩發動全面戰爭，為了黎巴嫩的國家利益，真主黨的戰鬥將「沒有上限和規則」，揚言要讓開戰方後悔。

真主黨和以色列上一次爆發大規模戰爭是在2006年，有分析認為，真主黨現已成為一股坐擁更大火力，包含數千枚火箭、飛彈和其他重型武器的戰鬥力量，聯合國駐黎巴嫩南部的維和特派團警告，任何局勢升級，都可能對邊界人民造成「毀滅性後果」。

而且，艾魯里做為哈馬斯的重要高層，就此被從以色列通緝名單上抹去，可能會促使哈馬斯其餘流亡領導人更加東躲西藏，並阻礙加薩停火和釋放人質的談判進程。

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