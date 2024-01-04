中東緊張加劇！伊朗遇襲誓言復仇　黎巴嫩真主黨警告以色列

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伊朗聖城軍（Iran's Quds force）最高指揮官卡尼（Esmail Qaani）聲稱，襲擊是「猶太復國主義政權（以色列）和美國特工」所為，對此，美國國務院和白宮國家安全發言人都表示，美國沒有以任何方式參與爆炸事件，也沒有發現任何與以色列有關的跡象。
伊朗和以色列、美國的關係向來不佳，德黑蘭經常指責以色列和美國，支持「反伊朗的激進組織」，彼此的緊張在以色列與哈馬斯衝突後達到新高度。
另一方面，居住於黎巴嫩貝魯特的哈馬斯二號人物艾魯里，近日也傳出遭無人機襲擊身亡，以色列既未證實、也沒有否認與此事的關聯。報導指出，艾魯里被殺進一步表明，持續近3個月的以哈衝突，範圍正在持續擴大，並波及約旦河西岸（West Bank）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）勢力，甚至紅海航運路線。
真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）透過電視演說強調，不能對此保持沉默，如果以色列真的對黎巴嫩發動全面戰爭，為了黎巴嫩的國家利益，真主黨的戰鬥將「沒有上限和規則」，揚言要讓開戰方後悔。
真主黨和以色列上一次爆發大規模戰爭是在2006年，有分析認為，真主黨現已成為一股坐擁更大火力，包含數千枚火箭、飛彈和其他重型武器的戰鬥力量，聯合國駐黎巴嫩南部的維和特派團警告，任何局勢升級，都可能對邊界人民造成「毀滅性後果」。
而且，艾魯里做為哈馬斯的重要高層，就此被從以色列通緝名單上抹去，可能會促使哈馬斯其餘流亡領導人更加東躲西藏，並阻礙加薩停火和釋放人質的談判進程。
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