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深陷反猶、論文抄襲風波！哈佛大學校長辭職　創校以來最「短命」

▲美國哈佛大學校長蓋伊宣布辭職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國哈佛大學校長蓋伊宣布辭職。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國哈佛大學（Harvard University）女校長蓋伊（Claudine Gay）2日宣布辭職，成為哈佛校史上「任期最短」的校長，除了被控涉嫌論文抄襲以外，蓋伊近期最被關注的爭議事件，就是去年年底出席國會聽證會時，在回覆對猶太人發動種族滅絕行為，是否違反校內騷擾行為準則時，表現的模稜兩可，也因此深陷反猶風波。

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綜合外媒報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）去年10月7日爆發衝突後，美國校園內對立加劇，反猶太情緒也明顯升溫。去年12月在國會聽證會上，蓋伊與賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）、麻省理工學院校長柯恩布魯斯（Sally Kornbluth）被問到，呼籲對猶太人進行種族滅絕，是否違反了學校禁止欺凌和騷擾的規定時，蓋伊聲稱，「要視事件前後脈絡而定」（depends on the context），反猶太主義言論一旦轉化成行為，就相當於欺凌、騷擾和恐嚇，另外2位校長的回應也相去不遠，皆未明確回答是或不是。

反對者批評，這樣的回覆過於模稜兩可，許多國會議員也深感不滿，後續有多達74位議員連署，要求將3人解職。

飽受輿論抨擊，蓋伊2日以公開信表示，在與哈佛校方協商後決定辭職，直言自己「對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾」受到質疑，令她感到痛苦，這2項價值觀對她來說都至關重要。

蓋伊是哈佛大學近400年來首位黑人校長，也是第2位女性校長，任期僅6個月，是該校史上任期最短的1位。在她之前，賓州大學校長馬吉爾已因難忍輿論壓力而辭職，外界現在關注麻省理工學院校長柯恩布魯斯，是否也會在不久後宣布請辭。

▲貼著抗議麻省理工學院校長柯恩布魯斯標語的車輛。（圖／美聯社／達志影像）
▲貼著抗議麻省理工學院校長柯恩布魯斯標語的車輛。（圖／美聯社／達志影像）
不過，有其他學者擔心，馬吉爾和蓋伊辭職一事，恐將助長右翼勢力，並對美國高等教育產生深遠影響，擔心這類事件將被有心人士利用，讓高等教育變得更糟，並扼殺學術多樣性及自由。

哈佛大學歷史學教授強森（Allison Frank Johnson）直言，大學作為獨立個體，不受外部政治因素影響，是民主繁榮最關鍵的要素之一，並回憶起20世紀50年代曾發生的「紅色恐慌」（Red Scare），當時參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）領導了一系列針對學者、政府官員和其他被指控為共產主義者的調查聽證會。

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