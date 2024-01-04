深陷反猶、論文抄襲風波！哈佛大學校長辭職　創校以來最「短命」

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反對者批評，這樣的回覆過於模稜兩可，許多國會議員也深感不滿，後續有多達74位議員連署，要求將3人解職。
飽受輿論抨擊，蓋伊2日以公開信表示，在與哈佛校方協商後決定辭職，直言自己「對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾」受到質疑，令她感到痛苦，這2項價值觀對她來說都至關重要。
蓋伊是哈佛大學近400年來首位黑人校長，也是第2位女性校長，任期僅6個月，是該校史上任期最短的1位。在她之前，賓州大學校長馬吉爾已因難忍輿論壓力而辭職，外界現在關注麻省理工學院校長柯恩布魯斯，是否也會在不久後宣布請辭。
不過，有其他學者擔心，馬吉爾和蓋伊辭職一事，恐將助長右翼勢力，並對美國高等教育產生深遠影響，擔心這類事件將被有心人士利用，讓高等教育變得更糟，並扼殺學術多樣性及自由。
哈佛大學歷史學教授強森（Allison Frank Johnson）直言，大學作為獨立個體，不受外部政治因素影響，是民主繁榮最關鍵的要素之一，並回憶起20世紀50年代曾發生的「紅色恐慌」（Red Scare），當時參議員麥卡錫（Joseph McCarthy）領導了一系列針對學者、政府官員和其他被指控為共產主義者的調查聽證會。
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