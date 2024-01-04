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作家H求婚不滿1個月宣布「就結束吧」　鬧翻陳珮甄爭執原因曝光

▲作家H（右）鬧翻陳珮甄，才求婚成功不到一個月便發文「就結束吧」。（圖／翻攝Selena陳珮甄臉書）
▲作家H（右）鬧翻陳珮甄，才求婚成功不到一個月便發文「就結束吧」。（圖／翻攝Selena陳珮甄臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

作家H去年12月19日向迪化街名門前媳婦陳珮甄求婚成功，豈料不到一個月，小倆口發生摩擦，女方將來龍去脈寫在社群上，作家H看到後則發文「就結束吧」、「這輩子，不會再碰感情了！」不過現今兩人的貼文都已刪除，令人霧裡看花。

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▲作家H認愛陳珮甄後，意外和黃宥嘉撕破臉。（圖／作家H臉書）
▲作家H（右）去年向陳珮甄求婚成功。（圖／作家H臉書）
陳珮甄昨（3）日發文貼出黑底圖，透露和作家H出現摩擦，原因是她想出國，作家H卻因此不滿，「當我滿心愉悅向他提起，他很錯愕，說為什麼我一覺醒來，就告訴他我想出國？為什麼不是預先安排好，而是說變就變？」看到作家H受傷的表情，陳珮甄表示自己感到很慌亂，覺得單純想替自己安排旅行，竟然會不小心傷害了另一半。

▲作家H（右）被週刊直擊與KOL「Selena」陳珮甄（左）在街頭上手牽手，兩人就像熱戀中的男女。（圖／翻攝自作家H臉書）
▲作家H（右）和陳珮甄發生摩擦，坦言想結束關係。（圖／翻攝自作家H臉書）
作家H則是發文「就結束吧！」並在留言區寫道「公眾人物的感情，永遠都只能自己私底下談，一旦妳搬上檯面，不管妳寫的多麽委婉，都只是在陳述對自己有利的一面。我很早就告訴過她這件事，她依舊要寫出來。我不會去講任何對方的不好，但是這個行為一旦出現，我如果覺得心理不平衡，我基於做人，我不會發任何傷害她的文，可是如果我認為這樣的發文傷害到我，那麼，我能做的事情，就是結束。」

粉絲幫忙緩頰小倆口關係，作家H堅定表示「不，她想要藉由輿論的力量，用來跟我溝通。但是她寫的不是完全的事實」，坦言無法接受陳珮甄的行為，更認為此舉是不尊重他。

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