英美日12國警告葉門叛軍　繼續攻擊商船後果自負

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各國強調聯合聲明是對「青年運動」的明確「警告」。聲明指出，「青年運動」刻意攻擊民用船舶和海軍船艦，毫無合法正當理由。
巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，以色列於8日正式向哈瑪斯宣戰。「青年運動」則自10月中旬起向行經紅海一帶的船艦發動攻擊，並宣稱目標僅為與以色列有關的船艦。
不過，以英國為例，去年12月遭攻擊的約20艘船舶中，近半數為在英國註冊，或者船員包含英國公民、貨物目的地為英國。
聯合聲明提到，「青年運動」的攻擊行動不僅使用無人機、小船，更動用反艦彈道飛彈，此為前所未見。「青年運動」對商用及其他船舶的攻擊直接威脅航行自由，而航行自由是全球貿易活動的基石。
聲明指出，全球近15%海運貿易行經紅海，包括8%的全球穀物貿易、12%的石油海運，以及8%的液化天然氣海運。國際船運公司持續改道繞行南非好望角（Cape of Good Hope），這不僅拉高航運成本，更導致貨品運輸延遲數週，危害糧食、燃料、人道援助等關鍵物資的流通。
此外，「青年運動」的攻擊行動讓來自世界不同地方的人無端受害。聲明指出，這樣的重大國際問題必須以國際聯合行動回應。
去年12月19日，在美國領導下，共計10個國家宣布啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）特遣小組，各國將進行任務協調，在紅海共同維護航行自由與安全。當時包括美、英、法等名列「繁榮守護行動」的國家在此之前已於紅海及周邊水域部署船艦。
根據19日發布的名單，參加「繁榮守護行動」的國家有美、英、法、義大利、荷蘭、西班牙、挪威、加拿大、巴林、塞席爾。這些國家之中，今天加入發表聯合聲明的包括英、美、巴林、加拿大、義大利、荷蘭。美國國防部表示，有超過20個國家同意參與「繁榮守護行動」；美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，部分國家婉拒公開具名參加。
在19日名單發布後，儘管奧斯汀指出有希臘、澳洲等新成員加入，部分原本被點名的國家似乎有意與由美國主導的「繁榮守護行動」保持距離。有分析指出，這與各國對以色列在以哈戰爭的作為看法分歧、以及擔憂遭「青年運動」攻擊的風險升高有關。
「繁榮守護行動」宣布成立後，法國國防部表示，法國支持採取行動確保紅海及周邊水域的航行自由，且已在區域內執行相關任務，但法國船艦依然將受法國指揮。
義大利國防部表示，將派遣船艦至紅海，但這是回應義大利船東們的請求，而不是「繁榮守護行動」的一環。西班牙國防部則指出，僅會參加由北大西洋公約組織（NATO）領導或經歐洲聯盟（EU）協調的任務，不會單方面參加在紅海的行動。
根據公開資料，各國參與「繁榮守護行動」的方式不同，可以是部署船艦，或僅是派遣人員。此外，部分國家原本即在相關水域執行安全任務，區域內也有由39個國家組成、目前由美國和英國擔任領導角色的鬆散聯盟「聯合海上部隊」（Combined Maritime Forces, CMF）。
相關國家因此可以「執行區域內既有任務」為由，對外與「繁榮守護行動」保持距離，同時透過CMF等區域安全架構，各國仍有可能加大打擊「青年運動」等武裝組織的力道。
英國「泰晤士報」（The Times）報導，英、美政府近日持續衡量各類軍事選項，以回擊「青年運動」。報導援引英國官方消息來源指出，英方考慮的選項包括空襲葉門境內「青年運動」相關標的物、派遣特種部隊破壞「青年運動」所屬船隻。此外，為向「青年運動」發布「最後警告」並遊說其他盟友加入發表聯合聲明，英、美政府已運作數日。
今天的聯合聲明可視為對「青年運動」的「最後警告」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國永遠會為捍衛航行自由採取行動；英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）指出，若受伊朗支持的「青年運動」繼續讓無辜生命陷於險境並威脅全球經濟，英國將毫不遲疑採取必要、且符合比例原則的行動。（編輯：馮昭）1130104
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