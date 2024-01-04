美Fed會議紀錄「不太鴿」！台股翻紅沒用 新台幣早盤貶向31.1元
美國聯準會（Fed）上月會議紀要出爐，內容雖然釋出「鴿」派訊號，也試圖淡化投資人對於降息的預期，讓市場對今年降息次數存疑，在美元指數續升站穩102之下，亞洲主要貨幣兌美元續跌，日圓兌美元貶破143價位，新台幣兌美元在貶回「31字頭」後，即便台股今（4）日早盤一度走揚，新台幣仍續貶向31.1元，一度下探31.075元，貶值6.5分。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會公布去年12月利率決策會議紀要，內容顯示，決策官員認為通膨上行風險下降，利率可能已處於或接近峰值，2024年可能有必要降息，但官員並未提供何時降息的訊號，還稱利率路徑的不確定異常高，部分官員甚至認為可能要在一段時期內將聯邦基金利率維持於較高水準，其他官員也覺得可能進一步升息。
在「不太鴿」的聯準會會議紀要公布後，美股主要指數收黑，台股今日則止跌回升。不過，美元指數續彈升，並站穩102之上，亞洲主要貨幣兌美元續貶，其中日圓兌美元貶破143價位，一度來到143.32附近，韓元也下探1310.95兌1美元，離岸人民幣兌美元亦一度貶至7.1673附近，目前拉回至7.1561震盪。
至於新台幣兌美元在貶回「31字頭後」，今日早盤仍是開低走低，以31.021元、貶值1.1分開出，雖然台股一度止跌走揚，但漲幅有限，甚至盤中又翻黑，加上美元續強，亞幣依舊疲弱，新台幣兌美元進一步貶至31.075元，貶值6.5分，目前在31.07元震盪整理。