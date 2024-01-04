▲春節將近新冠疫情升溫！3日起桃機發放家用快篩　4處領取地點記起來

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新增38例新冠死亡個案 40多歲女住院第3天病逝疾管署公布，國內上週新增360例COVID-19本土確定病例（併發症）、38例死亡病例。其中有位較年輕的新冠死亡個案為40多歲南部女性，疾管署防疫醫師林稜表示，這名個案本身有糖尿病、高血壓、腦中風等慢性病史，尚未接種XBB疫苗，在12月下旬因為呼吸困難、咳嗽、喉嚨痛等症狀前往就醫。
就醫後新冠快篩為陽性，胸部X光顯示有肺炎情形，當日便收治加護病房給予抗病毒藥物治療。不過，林稜防疫醫師提到，由於個案病情惡化快速，在住院第3天因為併發敗血性休克而病逝。
春節出入境數增、傳播風險增 桃機4據點發放快篩COVID-19傳播風險、重症死亡風險仍持續，民眾千萬不可大意。另外，疾管署表示，因應近期全球呼吸道疾病發生率上升，且農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，為保障民眾健康，自1月3日起，於桃園國際機場定點定時提供每人1盒COVID-19家用快篩試劑。
羅一鈞強調，家用快篩是自由領取並非強制領取，不領沒有關係，如果拿了也沒有規定一定要做快篩，不做也不會怎麼樣，家用快篩提供的目的主要是為了讓民眾在出國或是返家後有出現相關症狀時，身邊可以立即有快篩試劑能使用。
疾管署表示，COVID-19家用快篩提供時間，為每日上午7時至晚間10時30分，共有4個據點，分別於桃園國際機場第一航廈、第二航廈的接機大廳及出境大廳。
羅一鈞提到，由於回台灣後有比較多管道可以獲得快篩試劑，出國可能需要用比較多，因此出國民眾會發放每人1盒5劑，入境則是1盒4劑，另外選擇桃機主要是因為桃機在這段期間的出入境人數估計佔全國9成，為了資源能合理分配、避免增加人力及行政負擔，所以選擇在桃園機場。
至於這項新措施會實施到什麼時候？羅一鈞表示，初步計畫是一定會執行到春節年假後，之後再視國際疫情、執行需求再往後延長，不過很有可能會往後延長，因為228連假就緊接在春節之後，不過還會再評估後公布。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60460
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