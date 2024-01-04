台幣貶回31元！專家看2024「群龍無首」各憑本事 點名3貨幣偏貶
台北股、匯市2024年出師不利，開市兩天台股失守17600點，新台幣兌美元也貶回「31字頭」，今（4）日續貶向31.1元。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，2024年就是「茫與盲」，將是很亂的一年，在美元神遊去「群龍無首」之下，很難有方向，在缺少領頭羊，只能各憑本事，亞洲幣不見得會再齊漲齊跌，貨幣趨緊國家匯價會比較偏升，像是新加坡的星幣、泰國的泰銖及印尼的印尼盾，貨幣較寬鬆的中國人民幣、日本日圓，還有韓國韓元表現就會比較弱，新台幣可能居中。
記者顏真真／台北報導
2024年開市3天，在美國聯準會（Fed）釋出上個月利率決策會議紀要後，市場對美國今年降息次數存疑，美債殖利率及美元指數彈升，美元指數續站穩102，亞洲主要貨幣兌美元續弱，日圓兌美元貶破143價位，新台幣在2024年開市第二天也貶回「31字頭」，今日早盤續向31.1元靠攏，一度下探31.077元，也讓投資人對2024年感到擔憂。
對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，2024年就是很亂的一年，他用2個字形容，即「茫」與「盲」，沒有方向、也很難有方向，主要是沒有領頭羊，因為美元神遊去，在「群龍無首」之下，只能各憑本事，就看誰先降息，率先降息的，匯價不會因美元走弱而走升，反而會走貶，沒降息的就有升值的空間。
也因此，陳有忠分析，貨幣政策相對較寬鬆的國家像日本及中國匯價恐怕就不太好，新台幣可能居中，因為台灣不太可能貨幣再緊縮，反倒貨幣政策較趨緊的新加坡及泰國景氣相對較好，或是印尼可能匯價就比較偏升，而中國、日本及韓國匯價就會比較偏貶。
不過，這中間仍有變數，陳有忠說，像是日本若日本央行願意脫離「負利率」，日圓就會大升，只是他預估日本貨幣政策轉向也會拖到3月底4月初，日本每年一度的春季調薪那時侯。
至於新台幣兌美元接下來走勢？匯銀人士認為，就看外資動向及台股表現，總統大選前，外資也不敢貿然進場，因此，新台幣也回吐部分升幅，股匯趨向觀望，之後就看總統大選結果，當然，農曆年前新台幣資金需求大，就會推升新台幣，因此，不排除新台幣兌美元回升至30元的可能，但要升破29元機率不大。