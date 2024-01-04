中年婦膝蓋寸步難行　醫多管齊下找回好關「膝」

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亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師陳怡維表示，患者本身從事蔬菜批發工作，因體重偏重，加上長期搬重物，膝蓋早已無法負荷，由於工作忙碌，平時也無法規律進行復健運動，因此每當膝關節積水疼痛時，每走一步都劇痛，最近更因膝關節問題持續惡化，不得不減少出門活動，結果每天悶在家裡反倒影響情緒，與丈夫的衝突增多，家庭氣氛降到冰點，不得不來診間求助。
經X光影像檢查後，因軟骨有明顯受損，且關節縫隙開始變窄，確認是退化性關節炎惹禍，評估後建議先接受類固醇止痛針劑治療，同時戴上輔具減輕膝蓋負擔，待症狀明顯改善後，配合每週物理治療增強肌力，同時調整飲食習慣適度減重，果然逐漸恢復日常生活，約莫2個月後回診，夫妻感情已經明顯融洽許多。
陳怡維指出，膝關節是支撐身體重量的關鍵部位，然而長期負擔重量可能造成軟骨磨損、骨頭露出並開始相互摩擦，產生骨刺，同時關節腔內也會形成積水，引發發炎，導致退化性膝關節炎，尤其又以肥胖、女性、老年和曾有膝關節外傷病史者為高風險族群，有患者甚至形容膝蓋「比天氣預報還準」，因為天氣一變化就會影響疼痛程度。
陳怡維提醒，針對這類患者，會先評估外觀和關節角度，並安排影像檢查以決定採取保守或積極治療，前者包括外用、口服止痛藥、營養補充品、輔具、體重控制、物理治療等，或是局部膝關節注射治療如類固醇、玻尿酸、高濃度葡萄糖液、自體濃縮血小板血漿等，另外保持適度運動也可加強膝部周圍肌肉的力量，有助減輕關節內軟骨的負擔，對於穩定膝關節、減少疼痛很有幫助。
不過陳怡維也強調，退化性膝關節炎的的治療是一段持久的過程，透過與醫師合作，制定適合自己的治療計劃，但若前述保守治療已無法改善症狀，導致生活品質明顯受影響，就得考慮接受關節鏡手術或進一步的膝關節置換手術，術後再搭配復健運動，才能更快恢復日常生活功能。