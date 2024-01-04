勇教練護學員！下肢遭螺旋槳絞斷　長庚醫院顯微手術助接回

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此外，吳先生說，當時有聽到船隻靠近的聲音，他立刻把學員往下壓、自己護在上方，用氧氣瓶對向船身、眼睛死盯著螺旋槳，但左小腿還是遭到螺旋絞斷。
他形容，當下就像水管破掉的感覺一樣，可以感覺到斷肢處大量出血，甚至還能聽到血流如柱的聲響，他馬上用手邊的管線綁緊止血，單腳踩水把學員帶回岸邊，也告訴其他教練情況，接著被送上救護車。
藍靖宇說，醫院在接獲個案通報、馬上就開始召急診科、麻醉科、影像科、骨科、整形外科的醫師，在吳先生到院後馬上展開處置，大約20到30分鐘後，吳先生的斷肢也被送到醫院。
藍靖宇說，吳先生的斷肢截面並不平整，是手術中最困難的部分，重建上會遇到許多難題，當天的手術下午4點開始，先由骨科醫師進行斷面復位、骨頭固定，再由整形外科接手，進行各類重建，前後花費12小時，其中4到6小時是顯微重建手術。
經過手術後，藍靖宇表示，吳先生先被收治在外科加護病房觀察情況，後續配合物理治療等其他安排，大約3個月後已經可以帶著笑容「走」進診間，目前也可以正常行走，但還不能做跑跳等動作，也考量其原本職業是潛水教練、目前持續和骨科合作，希望對阿基里斯腱進行重建、讓功能恢復更良好。