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勇教練護學員！下肢遭螺旋槳絞斷　長庚醫院顯微手術助接回

▲吳先生去（2023）年潛水時意外遭漁船螺旋槳絞斷下肢，經基隆長庚救治與持續復健，已經可以恢復正常行走與站立。（圖／記者林志怡攝，2024.01.04）
▲吳先生去（2023）年潛水時意外遭漁船螺旋槳絞斷下肢，經基隆長庚救治與持續復健，已經可以恢復正常行走與站立。（圖／記者林志怡攝，2024.01.04）

記者林志怡／台北報導

2023年8月時，41歲的潛水教練吳先生意外遭漁船絞斷左小腿，當下機警使用二級管綁住肢端止血、把學員帶回岸邊，並經基隆長庚醫院救治後，目前已經能正常行走。基隆長庚醫院整形外科主治醫師藍靖宇指出，吳先生能夠接回斷肢、恢復良好，最重要的就是當下處置得宜、救助即時，以及後來持續不斷的積極復健。

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吳先生說，事發當時他如常帶學生進行一對一教學、前往距離岸邊大約10公尺處訓練，過一陣子卻發現水流變得不一樣，這時才發現已經被暗流帶到距離岸邊50公尺左右的航道上。

此外，吳先生說，當時有聽到船隻靠近的聲音，他立刻把學員往下壓、自己護在上方，用氧氣瓶對向船身、眼睛死盯著螺旋槳，但左小腿還是遭到螺旋絞斷。

他形容，當下就像水管破掉的感覺一樣，可以感覺到斷肢處大量出血，甚至還能聽到血流如柱的聲響，他馬上用手邊的管線綁緊止血，單腳踩水把學員帶回岸邊，也告訴其他教練情況，接著被送上救護車。

藍靖宇說，醫院在接獲個案通報、馬上就開始召急診科、麻醉科、影像科、骨科、整形外科的醫師，在吳先生到院後馬上展開處置，大約20到30分鐘後，吳先生的斷肢也被送到醫院。

藍靖宇說，吳先生的斷肢截面並不平整，是手術中最困難的部分，重建上會遇到許多難題，當天的手術下午4點開始，先由骨科醫師進行斷面復位、骨頭固定，再由整形外科接手，進行各類重建，前後花費12小時，其中4到6小時是顯微重建手術。

經過手術後，藍靖宇表示，吳先生先被收治在外科加護病房觀察情況，後續配合物理治療等其他安排，大約3個月後已經可以帶著笑容「走」進診間，目前也可以正常行走，但還不能做跑跳等動作，也考量其原本職業是潛水教練、目前持續和骨科合作，希望對阿基里斯腱進行重建、讓功能恢復更良好。

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