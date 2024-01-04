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女網友譏諷朱芯儀1句話　衛斯理動怒提告：無法接受霸凌

▲衛斯理捍衛朱芯儀（右），提告誹謗網友。（圖／MOMOTV提供）
▲衛斯理捍衛朱芯儀（右），提告誹謗網友。（圖／MOMOTV提供）

記者羅凌筠／綜合報導

藝人光環廣受關注，影響星二代一舉一動被放大檢視，朱芯儀因為上節目談孩子轉學內幕，遭不知名網友在留言區爆料「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩，還在這裡打人說被人打，笑死」，朱芯儀老公衛斯理不滿網友霸凌，直接提告，檢方以加重誹謗罪起訴網友。

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朱芯儀昔日在《醫師好辣》分享孩子讀幼兒園的經歷，一名3歲男同學劃傷女同學的臉，又接二連三造成其他同學受傷，他的家長在爸媽群組被群起攻擊「應該去做早療」、「不該讓小孩上學」，後來連老師也被抱怨，朱芯儀覺得實在沒必要，「一班30個孩子，老師真的很難管到。」

▲朱芯儀分享，孩子才開學第一週，家長群組就在吵架的故事，就連老公衛斯理（右）都嚇到。（圖／翻攝醫師好辣YT）
▲朱芯儀因家長群組失和幫小孩辦轉學。（圖／翻攝醫師好辣YT）
朱芯儀在群組裡沒有附和，後來發現這些家長在別的家長身上找不到共感的時候，他們又另外成立群組，把一個鼻孔出氣的家長拉在一起繼續講，老公衛斯理後來看到群組對話傻眼：「這個群組怎麼回事？這麼不友善。」因為受不了這群家長對3歲孩子言語過激，直接幫孩子辦轉學。

不料有網友看到節目後爆料，「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩」，衛斯理覺得網友傷害兒子名譽憤而報警，網友不願意和解，因而鬧上法院，衛斯理認為，自己和朱芯儀根本不認識網友，對方卻做出莫須有的指控，「我無法接受這樣的霸凌，基於愛孩子、保護孩子的心情，不能接受這樣情緒性的字眼。」

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