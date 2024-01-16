名家論壇》泰華眼裡的泰國／你知道嗎？泰國人也不吃牛

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然而，或許尚未廣為人知的是，除了大象之外，對於泰國人而言還有另一種動物具有極大的重要性 ─ 那就是「水牛」。雖然我不確定台灣是否有水牛，或者是否在當地普遍存在，但在泰國，水牛卻是相當常見的。水牛對泰國人的價值與台灣的牛類相似，它們為農夫提供協助耕田。這項勞動的成果使我們擁有豐富的米飯，而米飯不僅是泰國最具代表性的食物，更是該國的象徵，也是使泰國料理聞名的主要食材之一。
雖然我這樣說，或許有些人會感到水牛很重要，因此不太願意食用它。實際上，有一部分人仍會食用水牛肉，但據聞多半是因為某些特定原因才做出這樣的選擇，例如水牛自然死亡等情況。另外一個考量是通常養殖水牛的地區多位於泰國的東北部，這個地區相對貧困，因此人們在飲食上也需謹慎節約，這可能讓一些人感到不太適應。雖然這聽起來可能有點令人不悅，但這也是現實中貧困地區所面臨的現實。
我自己曾經嘗試過吃水牛肉，但只能說相比之下，它比橡膠還要硬，實在難以下咽。近年來，泰國的一些地方開始推出一些新的水牛料理，這聽起來或許有些奇特，但時代總是在不斷變遷，現在水牛已經不再被用於耕田。
然而，我今天想要分享的重點並非關於水牛，而只是先與大家分享一下，泰國人不吃牛肉的理由與「感恩的心情」無關，相反，他們飼養牛是為了獲得食物，而飼養水牛則是為了勞動。雖然有很多泰國人仍然不吃牛肉，但他們的信仰和觀念與台灣人截然不同。
泰國人不吃牛的主要理由與宗教信仰有深刻的關聯，而主要可以歸納為兩個大的理由：
有崇拜觀音菩薩的人是不允許吃牛肉的，這是一種相當常見的信仰。雖然理由並不確定，但其中兩個最為普遍的解釋是：首先，據信觀音菩薩在前世曾是一頭牛，因此人們出於尊敬而避免食用牛肉；其次，傳說中牛是觀音菩薩騎乘的動物，因此也因尊崇而避免食用牛肉。
另一個理由與佛教信仰有關，其中很多信徒認為「不應該食用大型動物」，因為這些動物的生命相對更為壯大。這種信仰認為殺害大型動物，特別是如牛般的大型動物，可能帶來更嚴重的因果報應和懲罰。在眾多食用的動物中，牛是體型最大的，因此食用牛肉可能被視為觸犯了這種信仰的原則。此外，信仰中也指出一些大型動物，如大象和鯨魚等，同樣是不應該被殺害的對象。
這些信仰觀念形成了泰國人不食用牛肉的文化傳統，強調了他們對於動物的敬畏和生態平衡的尊重。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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