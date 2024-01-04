Jennie單飛淪為「廉價公主」！初次亮相綜藝 衣品被嫌棄太掉價
韓國女團BLACKPINK宣布團體續約，個人活動各自單飛，沒有YG娛樂的庇護，成員私下穿著、待遇似乎受到影響，被封為「人間香奈兒」的成員Jennie最近亮相前輩李孝利的綜藝節目，一身純白緞面洋裝搭配蕾絲襪的裝扮，被少數網友認為太廉價，比不上過去的精品華服，完全靠個人氣質撐起這件服裝。
記者江芷稜／綜合報導
Jennie宣布單飛後，率先成立品牌「ODD ATELIER（OA）」當老闆，帶著昔日合作團隊的夥伴們，鼓起勇氣獨立到外面闖盪，她表示在YG學到很多，會思考自己能否獨立存活，想要更自由地活動，所以決定離開，「即使未來走的路在外人眼中看來有點奇怪，或是跟別人不一樣，我也會做到好。」
據悉，Jennie帶著在YG負責自己的經紀人單飛，一起開創新公司「ODD ATELIER（OA）」，知情人士透露，「過去負責Jennie髮型和妝容的工作人員，將繼續對她的外貌承擔責任」，沒想到她單飛後初次出席綜藝活動《The Seasons──李孝利的紅毯》，造型曝光卻引起網友熱議。
Jennie穿著一襲純白色的貼身緞面洋裝，胸前綴有白玫瑰裝飾，下半身搭配白色蕾絲襪，造型材質簡約、非常單薄，像是臨時用幾塊布拼貼而成，顯得較為廉價，網友感嘆人間香奈兒穿搭不如以往，「Jennie很美，但這套衣服真的不好看」、「衣品降級了嗎」、「衣服看起來很廉價」，不過多數粉絲不在意服裝，只希望Jennie趕緊出現螢光幕前，「等不及要看到妳了」、「真像個天使一樣」。
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