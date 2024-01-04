搶救斷肢黃金6小時！基隆潛水教練現身說法　醫揭復原關鍵

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吳先生說，下肢被截斷當下、他沒有感覺到疼痛感，但感覺就像水管破掉一樣，有明顯感受到自己在大量失血，甚至還能聽到血流聲，所以立刻使用潛水設備的管線捆住左腿的脛端，讓失血情況減緩後，單腳踩水、把學員帶回岸邊，並請其他教練幫忙尋回斷肢、送往醫院。
對於後續的情況，吳先生提到，斷肢接回後其實無時無刻都在發痛，但醫師告訴他，會痛反而是好的，因為這代表腳有在恢復知覺，而後續的復健也是一直與疼痛共存，久了也就習慣了，他也對於後續恢復功能、回到潛水教學有信心，現在也已經恢復到可以在泳池進行教學。
藍靖宇則表示，斷肢患者的重建影響因素相當廣泛，因此很難說有多少比例能復原，但吳先生是一位非常積極、樂觀的個案，在水中斷肢當下的處置也相當冷靜、機智，也因為第一時間的應對，才沒有因為大量出血，而造成昏迷、甚至死亡的嚴重後果。
對於一般斷肢事件發生的處置，藍靖宇指出，民眾要記得「控制傷害」、「保存斷肢」、「儘速送醫」等3個要點，其中控制傷害是指使用乾淨衣物直接加壓減少出血，避免昏迷或死亡，保存斷肢則建議使用乾淨塑膠袋裝起來，並放入冰水中冰浴，且不要讓斷肢直接接觸冰塊，避免凍傷等情況，並儘速送醫。
此外，藍靖宇說明，斷肢事件發生後，一般建議在4.5到6小時內送到醫院、進行手術處理，而止血時，除非迫不得已，其實不太建議民眾使用束縛斷肢上方肢體的作法，若沒能及時得到理想救治，可能因此造成肢體缺血的情況，還是建議以直接加壓止血優先。