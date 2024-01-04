中正萬華立委惡鬥吳沛憶、鍾小平奧步盡出 于美人：噁心一丘之貉
立委選舉台北市中正萬華選區（第五選區）不僅藍綠大對決，高人氣藝人于美人參戰，挟帶高聲量吸引不少婆媽、中間選民支持，三腳督競爭激烈。昨（3）日民進黨候選人吳沛憶公開指控國民黨籍候選人鍾小平是「薪水小偷」並涉及違法收受政治獻金，甚至還派人偷抽對手選舉文宣，鍾小平則否認有此事，還要吳直接提告。對此于美人回應，兩個市議員「五十步笑百步，彼此一樣令人噁心，根本是一丘之貉！」只是為萬華中正的選民感到不值，相信光明的力量會戰勝邪惡。
娛樂中心/綜合報導
于美人表示，藍綠惡鬥在中正、萬華立委選戰中赤裸裸呈現，彼此一様令對方噁心，只是我抓到你，你有沒有抓到我罷了？「就像小丑般行為令人作嘔。」對於誰去告誰根本一點興趣都沒有，只為選民感到很不值，怎麼會出現這樣子的候選人。
「我只想做我想做的事情，還是比較相信光明的力量會戰勝邪惡！」于美人強調，選舉選成這樣，如此的立委會把選民的事情放在心上嗎？當候選人的心思變得這麼邪惡，會找出陽光、對選民有福祉的的法案嗎？「相信萬華、中正的選民，最後會做出最棒的選擇，擺脫藍綠惡鬥，讓萬華中正找到新希望。」
目前中正萬華選區立委戰況相當膠著，先前于美人在選區舉辦造勢晚會，包括荒山亮等知名藝人都到場演出相挺，超過數千人擠爆人氣強強滾。挟著這股氣勢，本週六（1/6）于美人要在萬華龍山寺前（廣州街211號）再次舉辦「選前之夜」，包括葉璦菱、王彩樺、張文琦、許志豪等大咖歌手都會到場相挺，企圖再次衝高人氣突破藍綠夾殺重圍。