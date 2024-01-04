平常壯得像頭牛！曝張誌家為妻小赴中打拚　哥哥：他是我心中勇者

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張誌家哥哥說，中國那邊說是心肌梗塞，媽媽和姊姊、弟媳到了之後，相驗時只確定沒機械性受傷痕跡、排除外力造成身故，詳細死因要解剖，由於不想破壞大體，家人不深究。弟弟的死訊於2日曝光後，接到很多關心，家人決定為他舉辦告別式，「讓所有關心愛護阿家的親友來跟他講講話，也符合他生前喜歡大場面的性格」。
張誌家哥哥說，弟弟的身體「壯得跟牛一樣」，曾抱怨曬太陽頭有點暈、頭痛不舒服，家人希望他看醫生，但最近經濟狀況不是很好、平常忙著賺錢。職棒事件發生以來，弟弟消聲匿跡、消沉好一段時間，家裡人默默陪伴，最近才慢慢走出來，腳踏實地的做自己的工作。前陣子他說想到大陸奮鬥打拚，媽媽曾勸不要去，「最後還是去了」。
哥哥說，沒人願意和家人分隔兩地，張誌家為了妻小做了選擇。想到1日晚上他一個人在宿舍，沒人看到最後的痛苦、沒人可以幫他，家人非常心痛。現在把他接回來和過世的爸爸在一起，一切歸於塵土，希望他的人生給社會一點啟示，也希望社會大眾祝福他。
哥哥表示，張誌家的人生大起大落，身邊的人看在眼裡，「那件事之後他消沈好一陣子、無法面對人群，但他在我心中，一樣是個勇者」。他透露弟弟為了家庭生計努力走出來，想給妻子和4個孩子過好生活，最大的小孩讀國中，和前妻住在一起，其他3個讀小三、小一、最小的剛滿周歲，現在擔子全部落在太太身上，未來家人會儘量幫忙。他也代表家人，對台中市政府和朋友給予的幫助、溫情表達感謝。