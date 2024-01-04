桃機發新冠快篩！首日發出逾2萬份 羅一鈞：比預期踴躍
衛福部疾管署自今（3）日起、於桃園國際機場發放新冠肺炎快篩，供民眾自由取用。副署長羅一鈞表示，出境旅客共領取1萬2792盒、入境旅客共領取7644盒，總計發出2萬0436盒，領取率近3成，領取情況較預期踴躍，也會視未來一週的發放情況，決定後續發放量與措施持續時間。
記者林志怡／台北報導
疾管署表示，近期全球呼吸道疾病發生率上升，且農曆春節將至，預期未來入出境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，自今日起，於桃園國際機場定點定時提供每人1盒新冠肺炎家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，供旅客於有症狀時使用，以及時分辨是否為新冠肺炎感染，並有助於後續就醫診治。
此外，疾管署表示，前述提供新冠肺炎家用快篩措施，預定自今（2024）年1月3日起每日上午7時至晚間10時30分，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點，提供旅客於入出境時自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至春節連假後。
據桃機統計，今日出入境人數約9萬人，羅一鈞表示，其中出境旅客共領取1萬2792盒、入境旅客共領取7644盒，總計發出2萬0436盒，領取情況比預期踴躍，而目前尚有2707萬劑庫存，會在今年4月底到12月底到期，會觀察一週執行情形，再決定要發多少量，以及相關措施持續時間。