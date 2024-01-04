李正皓臉書連3篇指新北市議長配合侯友宜炒地 侯競辦今提告
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室，今（4）日向台北地檢署按鈴控告政治評論員李正皓涉嫌《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選、及《刑法》310條誹謗罪。新北市議會議長蔣根煌也告李加重誹謗。侯競辦表示，希望透過訴訟，讓側翼、名嘴不再造謠。
記者潘千詩／台北報導
侯辦委任律師簡榮宗說，去年12月29日、今年1月2日及3日，李正皓連發3篇臉書，質疑侯友宜家人土地的問題，但卻根本牛頭不對馬嘴，侯家253號、254號土地根本不符合容積調整標準，李正皓卻說「因為是鄰路，可以適用，又講侯家把房子旁邊做成學區房。」
簡榮宗表示，跟大家報告，鄰路的是255地號，跟侯家的253、254地號有何關聯？另外，城鄉局也說明，該學區在1973年就已經畫了，李正皓提供2018年的資料是「解編」，解編的意思反而是將「文高二」變成非學區，根本顛三倒四，且在城鄉局澄清後，李正皓還不查證，還一而再再而三發文，此惡意非常明顯。
蔣根煌委任律師指出，李正皓在臉書給議長強冠一個「國民黨新莊王」的帽子，並直接指涉議長固定收受新莊某建商的金錢捐獻，使該建商可直通新北市議會，從而使議長成為建商最硬的後盾等，此等言論把議長塑造成黑金與政治掛勾等均為強烈不實言論。