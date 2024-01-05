電動嘟嘟車1／入手前先三思！無法領牌上路　恐淪「花錢買寂寞」

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但影片瘋傳後也被不少網友質疑車子可以上路嗎？對此，業者毫不避諱回應「電動嘟嘟車沒有路權」，宣稱只要遵守交通規則，在中南部、花東地區都不會被警察刁難，還表示已經詢問過所在的高雄市交通大隊相關規定，全台僅有雙北市不建議入手；停車問題也有教戰守則「停白線，不停停車格」。
不過記者進一步詢問高雄市交通局、監理單位主管機關交通部公路局與交通部，均得到一致性的回覆「在道路上行駛就是違法」。
宣稱不違規就不會被刁難 業者改裝電動嘟嘟車變「餐車」
除了全罩式車款，業者還能客製化將車身改裝成餐車，一名在台中擺攤的老闆就向《NOWnews今日新聞》記者表示，電動嘟嘟餐車雖然比電動三輪腳踏車貴上2倍，但載貨量更多、吸睛度更夠，對比四輪小發財車一台動輒40、50萬起，價格也相對平易近人，因此就算知道沒有路權，還是選擇購入「賭看看」。
「有遇過警察攔車，但警察只說會回去再查查規定，就讓我們把車騎走了。」一位用電動嘟嘟餐車擺攤賣雞蛋糕的老闆也向記者經驗分享，在買車前，業者有告知電動嘟嘟車處於「灰色地帶」，所以會盡可能選擇人流較少的道路騎乘，「但如果未來嘟嘟車可以掛牌，還是對自身和用路人比較有保障。」
電動嘟嘟車沒有路權 交通部：要先釐清它是機車還是汽車
電動嘟嘟車有市場需求，更早在中南部趴趴走，但為何沒有路權？對此，交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯回應，主要是目前在《道路交通安全規則》中，僅針對四輪汽車與二輪或三輪的機車做相關規範，而三輪的電動嘟嘟車因屬於新型態的車種與車型，在釐清車輛屬於機車或汽車前，都無法依法掛牌。
為此，現階段民眾若購買電動嘟嘟車，僅能用於私人土地（如自家農場、私人渡假村），或是定點擺攤、不騎乘，否則一旦行駛在道路上，依照《道路交通管理處罰條例》，將被處新臺幣3600元以上1萬800元以下罰鍰並且扣車沒入。交通部公路局也回應，就算業者聲稱持續有與車輛安全審驗中心交涉，但在相關規定出爐前，中心都不會受理，也不會衍生出能否向監理站申請牌照等問題，「因為就是不能」。
面對主管機關回應，一家電動嘟嘟車業者忍不住私下抱怨交通部是刻意冷處理，「我們已經問了2年了」。對此，台灣機車路權促進會副理事長、臉書粉專「企鵝交通手札」創立人吳祥瑀也認為，台灣在面對新型態運具出現時態度都過於保守，「應該是要去思考相關配套，而不是都不做，只會禁止」。
吳祥瑀進一步以日本早有電動嘟嘟車規範為例，質疑若國外能開放，台灣為何不行？「就像20年前我們不會預測到現在會有Gogoro出現一樣」，呼籲政府機關應該以更開放的心態接納新型態運具。在無動力或機械安全疑慮的前提下，朝開放努力，「不是要你貿然開放，但要去思考如何開放」。
無論電動嘟嘟車是否適宜在台灣行駛，安全性、騎乘適應性也有待評估，但運具型態不斷推陳出新，未來爭議話題只會多不會少，主管機關與法規或許都該保有彈性，以因應時代潮流。