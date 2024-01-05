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電動嘟嘟車2／無噪音、抗小雨　日本大力推廣助攻二線城市觀光

▲電動嘟嘟車因為造型吸睛、抗小雨，被外界視為是助攻地方觀光一大利器。（圖／記者陳詩雨攝）
▲電動嘟嘟車因為造型吸睛、抗小雨，被外界視為是助攻地方觀光一大利器。（圖／記者陳詩雨攝）

記者陳詩雨／專題報導

電動嘟嘟車因為無法取得牌照，無法在台合法上路引發熱議，但類似車種目前卻在日本被大力推廣，業者除了主打短程代步工具外，在不少二、三線城市或離島，例如福岡、長崎、鎌倉、沖繩等地甚至用來推廣觀光。搭乘租賃電動嘟嘟車漫遊鄉間、欣賞沿海風光的短影音在TikTok曝光後，也引起網友大量留言討論。電動嘟嘟車也有機會助攻台灣觀光嗎？《NOWnews今日新聞》專題報導，持續追蹤。

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根據日本國際環境經濟研究所報導，日本一間專營電動車的車商「Vehicle Fun」在2019年與中國製造商合作開發電動嘟嘟車後，至今銷售已經超過800台，而且這還僅是單一車商的銷售表現。由於電動車沒有噪音與廢氣，除了日常代步外，也被認為相當適合為疫後觀光提供新的體驗。

日本汽車網站「Mota」也進一步報導表示，株式會社「eMoBi」為了疫後的旅遊商機，發起在部分偏遠島嶼免費安裝50輛電動嘟嘟車的活動。由於電動嘟嘟車被視為環保電動車的一種，部分縣市甚至會給予補助，相關政策都在助攻電動嘟嘟車的未來發展趨勢。

▲電動嘟嘟車日本被大力推廣，甚至被視為是助攻二、三線城市疫後觀光的一大利器。（圖／翻攝TikTok）
▲電動嘟嘟車日本被大力推廣，甚至被視為是助攻二、三線城市疫後觀光的一大利器。（圖／翻攝TikTok）
電動嘟嘟車助攻福隆觀光　東北角管理處開放「限定騎乘」

嗅到商機的其實不只日本觀光業，台灣東北角福隆一帶業者也早在2年多前就以騎乘色彩繽紛的電動嘟嘟車穿梭舊草嶺隧道、遠眺龜山島、造訪網美咖啡店為賣點攬客。儘管70分鐘要價900元並不便宜，到了假日，特別在暑假，仍舊供不應求，只是在福隆騎乘電動嘟嘟車難道沒有違規問題？

面對記者詢問，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景管理處（以下簡稱東北角管理處）管理課課長曾慶春先是表示，並不清楚交通部相關規定，但考量遊憩安全與多元運具不斷發展情況下，有與當地租賃業者協調「僅開放自行車道騎乘」，而且限速25公里、禁止並排與競速。

至於觀光效益，他認為電動嘟嘟車僅占其中一小環，主要還是要仰賴整個商圈的支持與宣傳，包含夏季玩水、舉辦生活節等等活動，「但如果能開放電動嘟嘟車在道路行駛當然更好」，曾慶春說。

▲考量遊憩安全與多元運具不斷發展情況，東北角管理處特許業者開放租賃電動嘟嘟車，但僅能在自行車道騎乘，無法騎上一般道路。（圖／記者陳詩雨攝）
▲考量遊憩安全與多元運具不斷發展情況，東北角管理處特許業者開放租賃電動嘟嘟車，但僅能在自行車道騎乘，無法騎上一般道路。（圖／記者陳詩雨攝）
電動嘟嘟車具觀光效益　學者、立委：立好規範，樂見其成

電動嘟嘟車對觀光實質效益目前難以評估，但是靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰以多元化旅遊角度分析，就相當鼓勵業者持續創新，不過也呼籲當有新型體驗工具出現時，要懂得「取其利、避其弊」，例如電動嘟嘟車應借鏡沙灘車管理辦法，僅能在特定範圍內行駛，若貿然開放遊客隨意騎乘，在不熟悉車體操作情況下，容易發生交通事故，長久下來對於觀光將會大為減分。

黃正聰認為電動嘟嘟車確實應該朝開放方向研議，但開放前要有周延規劃，包括「誰可以騎？」、「什麼範圍可以騎？」、「速度上限是多少？」只要做好縝密的規範，對觀光體驗就一定會有加分作用。


「新竹縣峨眉湖就很適合！」時代力量立委王婉諭同樣贊同電動嘟嘟車對地方觀光有推波助瀾之效。她以株式會社「eMoBi」在福岡推出電動嘟嘟車，主打安靜沒有引擎聲、時速限制45公里舉例，認為這種觀光模式確實相對友善與安全，不只新竹縣，台灣許多縣市都可借鏡福岡經驗。

▲時代力量立委王婉諭認為，台灣可以借鏡日本福岡經驗，讓電動嘟嘟車助攻地方觀光，像是新竹縣峨眉湖就相當適合遊客騎乘電動嘟嘟欣賞美麗地景。（圖／翻攝自參山國家風景區官網）
▲時代力量立委王婉諭認為，台灣可以借鏡日本福岡經驗，讓電動嘟嘟車助攻地方觀光，像是新竹縣峨眉湖就相當適合遊客騎乘電動嘟嘟欣賞美麗地景。（圖／翻攝自參山國家風景區官網）
當台灣嘟嘟車業者在「小本生意」、「攤商經濟」的領域努力耕耘時，王婉諭主張，政府應該針對新型態運具有更完善的法規，先釐清主責機關、再擬定管理機制，未來才有落地的可能性。

電動嘟嘟車不只外觀吸睛，就算遇到下雨，只要雨勢不大就不妨礙觀光客造訪欣賞沿途風景，因此不只日本積極推廣，東南亞國家近年也嘗試將傳統的「油車」嘟嘟車，轉型為無噪音的「電車」嘟嘟車。台灣若想借鏡他國經驗，卻未先在法規上「打地基」，美好藍圖也僅淪為空談。

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