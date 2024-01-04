美淫魔富豪艾普斯坦檔案解密！柯林頓、川普、安德魯王子名列其中

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另一位指控遭到麥絲威爾誘騙的女學生思優柏（Johanna Sjoberg），聲稱曾遭到英國安德魯王子輕薄，指控安德魯王子撫摸自己的胸部。安德魯王子否認思優柏的指控，而兩人之前已經就民事訴訟的部分達成庭外和解。
思優柏的證詞中還提到，艾普斯坦曾與她談及柯林頓，艾普斯坦說柯林頓「喜歡年輕女孩」。不過，柯林頓目前並未被正式指控有涉及與艾普斯坦相關的不當行為，柯林頓之前就承認曾經搭乘艾普斯坦的私人飛機，但強調自己對於艾普斯坦的罪行一無所知。
思優柏的證詞中也提到川普，表示艾普斯坦曾說到自己要與川普聯繫並走訪川普開設的賭場。不過和柯林頓一樣，思優柏的證詞中沒有包含任何川普涉及不當行為的內容。
艾普斯坦的前女友麥絲威爾於2021年因為誘騙賣淫案，遭判20年有期徒刑，但她始終堅稱自己無罪，目前仍在上訴中。法院這次公開案件相關資料，但部分涉及未成年者的內容仍然被隱去。艾普斯坦於2019年在獄內輕生，他被指控性虐待數10位未成年女孩且經營賣淫團伙，但艾普斯坦的弟弟認為艾普斯坦是遭人謀殺，因為他知悉太多名人的黑料，但這說法並未有任何證據能夠佐證。
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