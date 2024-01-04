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美淫魔富豪艾普斯坦檔案解密！柯林頓、川普、安德魯王子名列其中

▲已故富豪艾普斯坦曾遭控多項性侵未成年少女罪行，2019中在獄中自縊身亡。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲已故富豪艾普斯坦曾遭控多項性侵未成年少女罪行，2019中在獄中自縊身亡。資料畫面。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前案件相關資料遭法官下令公開，預計有多達200名政界和商界人士涉入其中，前美國總統柯林頓（Bill Clinton）與川普（Donald Trump）以及英國安德魯王子（Prince Andrew）都名列檔案內容，不過首批公開檔案中並未出現外傳的「爆炸性內幕」，僅是突顯出艾普斯坦人脈廣泛的名流交友圈。預計未來將有一系列檔案等待公開，會帶來什麼效應仍待觀察。

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根據《CNN》報導，法官下令公開的資料是艾普斯坦與朱弗里（Virginia Giuffre）有關的訴訟案件，朱弗里指控遭到艾普斯坦的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）誘騙賣淫。這是艾普斯坦相關官司中涉及的文件首次透過法律系統公開，不過內容多是之前案件審理過程中外界已經知道的事。

另一位指控遭到麥絲威爾誘騙的女學生思優柏（Johanna Sjoberg），聲稱曾遭到英國安德魯王子輕薄，指控安德魯王子撫摸自己的胸部。安德魯王子否認思優柏的指控，而兩人之前已經就民事訴訟的部分達成庭外和解。

思優柏的證詞中還提到，艾普斯坦曾與她談及柯林頓，艾普斯坦說柯林頓「喜歡年輕女孩」。不過，柯林頓目前並未被正式指控有涉及與艾普斯坦相關的不當行為，柯林頓之前就承認曾經搭乘艾普斯坦的私人飛機，但強調自己對於艾普斯坦的罪行一無所知。

思優柏的證詞中也提到川普，表示艾普斯坦曾說到自己要與川普聯繫並走訪川普開設的賭場。不過和柯林頓一樣，思優柏的證詞中沒有包含任何川普涉及不當行為的內容。

艾普斯坦的前女友麥絲威爾於2021年因為誘騙賣淫案，遭判20年有期徒刑，但她始終堅稱自己無罪，目前仍在上訴中。法院這次公開案件相關資料，但部分涉及未成年者的內容仍然被隱去。艾普斯坦於2019年在獄內輕生，他被指控性虐待數10位未成年女孩且經營賣淫團伙，但艾普斯坦的弟弟認為艾普斯坦是遭人謀殺，因為他知悉太多名人的黑料，但這說法並未有任何證據能夠佐證。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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