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巷仔內／「龍年」中國將否極泰來？2024未必已是穩定之年

▲2024年中國能否擺脫經濟疲軟等多重陰影、扶搖直上？（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年中國能否擺脫經濟疲軟等多重陰影、扶搖直上？（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／特稿

全球邁入2024年，有鑑於過去一年，全球區域衝突加劇、天災人禍、經濟問題頻傳，各國普遍希望新的一年可以否極泰來，不過作為全球第2大經濟體的中國，面臨的風險因子仍多，從對外關係到內部鬥爭，若想迎來穩定的2024年，挑戰依然很大，至少有3大面向需要考量。

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首先就是系統性的經濟問題是否會爆發。在政府的鼓勵下，中國房地產經歷了約20年的蓬勃發展，甚至占該國國內生產總值的1/4，現在這個市場卻面臨萎縮，供應過剩、地方政府和國有企業償債困難、人民荷包縮水、商業行為的被監管與政治化等等，都讓中國的2024經濟前景不容樂觀。

中國的房地產爆雷危機在2023年已相當嚴重，就連曾經被視為安全的大企業，如碧桂園、恆大也難以倖免，若是房價因此大跌，許多中國家庭的資產都會縮水，就算官方試圖美化數據也無濟於事，反而可能導致更廣泛的信任危機。

去年，外資直接投入中國市場的金額亦明顯下降，反映外國企業對中國日益嚴格的審查感到不安，若北京願意放鬆一些政策自然好，但更有可能的是，北京繼續堅持經濟狀況的不透明，稱其為中國經濟的「新常態」，迫使投資人必須遵守北京的遊戲規則，進一步加劇外資出走。

從去年11月在舊金山的APEC及拜習會來看，習近平無法完全不關心經濟議題，儘管他試圖在政治上與美國保持距離。然而，除了與美國關係的表面解凍，新的貿易戰威脅，包含與歐盟的貿易戰也是箭在弦上，事例之一是歐盟對中國電動車發起反補貼調查，此舉可能導致中製電動車被實施進口限制、加徵關稅，畢竟對中國汽車市場占比的急劇增加，德國和其他歐洲汽車製造商已經感到警惕。

第二點，是美中台關係的三角糾葛。台灣將於1月13日舉行總統及立法委員選舉，北京可能將此次選舉視為「非武力統一的試金石」，國民黨的勝利或許能讓北京相信，和平統一仍是可行的選項，反之，民進黨候選人的當選則可能激怒北京。在2024年前一天發表的新年賀詞中，習近平強調統一是歷史必然，被認為措辭比去年更為嚴厲，時機亦相當敏感，再次引發中共究竟會不會對台動武的爭論。

理性來看，動武的代價太大，照理不應該選擇這種方式，但從非理性決策的角度看，動武的可能性並非是0，畢竟專制政體和民主政體不同，無法都以同等思維去看待。有一派分析認為，眼下中國內部困境太多，因此習近平不會製造新問題，但台灣對北京來說，也是一個「內在問題」，若國內局勢的演變及壓力，讓習近平覺得自己沒有太多選擇，不排除只能做出強烈反應。

此外，美國也將在今年年底舉行大選，對於北京究竟更喜歡拜登還是川普這個問題，美國前國安副顧問波廷格（Matt Pottinger）曾說，如果有候選人在北約、烏克蘭和台灣問題上較不強勢，對北京而言就是首選，即使中國須承受更多關稅也無所謂；反之，若新總統在北京的「紅線」議題上趨於強硬，那習近平可能會感到更多的威脅。誰當選美國總統，對北京而言或許不是真正的重點，若中國真有介選之舉，目的主要會放在分化社會，抨擊民主功能失調，從而破壞美國的全球地位。

第三點，就是中共內部動盪的加劇與否。2023年，有多位中國高層領導人落馬或死亡，前國務院總理李克強、前外長秦剛、前防長李尚福，還有火箭軍大清洗，外界至今無法弄清楚來龍去脈，似乎也沒有規則可言。

即使已集權於一身，但這不代表習近平就感覺自己很安全，相反的，他的猜忌之心使人人自危，也有不少中國民眾傾向於將中國面臨的困境歸咎於他，這些緊張局勢，不排除還會在今年產生「戲劇性」的轉折。

最後，中國年輕階層近年對國家政策的態度也有變化，對新冠強制清零後遺症、經濟前景黯淡的不滿，反映出民族主義的消退，並在2022年年底爆發白紙運動，雖然這種情況今年未必會再發生，但人口外移到其他國家的現象，估計還會持續，因為北京對強制愛國主義的堅持、嚴格的網路審查等等，很難為中國的年輕人，提供他們想要的未來。

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