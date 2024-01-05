電動嘟嘟車3／電動嘟嘟車在台上路可行嗎？4大習題成燙手山芋

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為了杜絕交通亂象，相關主責機關從去年5月開始，強制掃蕩未經合格檢驗上路的電動三輪、四輪代步車，要求全面掛牌納管，其中在駕駛電動三輪車資格上也限制須考取摩托車駕照。但因為目前在市面上流竄的車輛，大多都不符合相關的生產技術標準，外界估計將有大量的「老頭樂」在街頭消失。
中國掃蕩違規電動嘟嘟車 日本亦要求掛牌、考取汽車駕照
反觀在微型車發展上早具有一定成熟度的日本，則是把電動嘟嘟車納入相關規範，但不同於中國將其視為機車，日本則列為汽車範疇，因此車輛必須掛牌，駕駛人也須有汽車駕駛執照，但在車輛檢查部分，由於法規早就對微型車制定一套完善的安全標準，因此電動嘟嘟車不僅不需要車檢，原本購車需配有的車庫證明，也因為車輛體積小，得以免除。
揭電動嘟嘟車在台上路4大待解習題 安全性是最大隱憂
借鏡他國經驗，電動嘟嘟車有望在台合法上路嗎？一名曾以嘟嘟餐車擺攤做生意的張姓老闆直言「不太可能」。
電動嘟嘟車要上路，有4大待解習題：
1、台灣禁止中國製整車進口，因此在台的電動嘟嘟車皆屬「拼裝車」，依法沒有路權。
2、中國製電動嘟嘟車品質參差不齊，安全性堪憂。
3、交通部一直未對三輪車有明確規範，在無法源依據下，就算車輛並非來自中國也難以上路。
4、台灣道路設計混亂，開放新型運具亂象會更多。
「若有人問我要不要買嘟嘟車創業，我會勸退。」張老闆堅定的說。他表示自己雖然有想享受到嘟嘟車帶來的利多，但在安全上確實是一大隱患，因此並不建議民眾購入。尤其目前數量越來愈多，執法單位恐怕會加嚴監管，不要心存僥倖，再者，若發生交通事故，對自身也非常沒有保障。
一名在台中做嘟嘟餐車生意的老闆也匿名表示，目前市面上的電動嘟嘟車不僅安全性不足，在轉彎或倒退上也需要花時間適應，若未來真能開放上路，駕駛人應該要有駕照。
「要上路，等微型電動二輪車全面掛牌後再說！」民進黨立委林俊憲也主張，目前台灣的交通環境不適合再增加新運具，認為電動嘟嘟車動力跟不上汽車、體積又不夠小，無法像一般二輪車輛靠邊行駛，反而會阻礙車流，再加上停車格與道交法規問題，「現在開放只會讓交通更混亂」。
但站在「運具電動化」角度剖析，成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿倒是採開放態度，尤其看好其在短程代步與觀光上具有發展潛力，並認為輕量型運具可能對車輛占用面積具有瘦身作用，但「開放不能盲目」，主管機關可參考日本與歐盟的相關規範後系統性的解決問題，「這個在台灣動作不會這麼快」，鄭祖睿苦笑地說。
電動嘟嘟車路權引發討論，交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯回應，會參考他國作法後評估開放的可行性。當新型運具與既定法規需碰撞、磨合，想取得合法地位，注定是條漫漫長路。