電動嘟嘟車4／驚！這些電動車不能騎上路　BP「行李箱車」也入列

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言下之意，因BLACKPINK而爆紅的行李箱車，可以在機場內當代步工具、可以在私人範圍內活動，但若是騎上道路、騎樓，就可能會違反《道路交通管理處罰條例》第32條之1規定，處行為人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。而且不只BP行李箱車，街頭常見的電動滑板車、電動獨輪車、電動平衡車也通通適用相關規範。
個人行動器具被列為「慢車」 無縣市開放遭怨「花錢當冤大頭」
雖然為了順應科技發展，立法院在2022年4月三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》第69條，將設計承載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下的自平衡或立式器具的「個人行動器具」歸類為慢車，由各地方政府自訂好速度限制、路段等規定後就能行駛於道路上。但法規通過至今卻仍無縣市為個人行動器具開大門，台北市的限制還尤其嚴格。
根據台北市交通局規定，個人行動器具不只無法在道路上騎乘，另外像是人行道（包含信義區百貨公司間的退縮人行道）、自行車道、公園、河濱公園等也都禁止行駛。運輸管理科科長朱宸佐解釋，由於不少行動器具經改裝後時速可達40至60公里，「都跟車子一樣快了」，若開放在人行道騎乘對路人造成威脅，在慢車道又不夠穩固，再者目前也沒有合格檢驗標準，「開放真的很危險」。
朱宸佐認為相關規範應該由中央訂定好一套標準後，全國適用，就好比日本統一規定電動滑板車必須掛牌、在人行道限速6公里，否則不只台北市，其他地方政府的共識也都是禁止個人行動器具上路，避免引發更多交通亂象。
消基會批交通部「甩鍋」 個人行動器具上路與否掀論戰
對此，消基會董事長吳榮達也相當贊同北市府觀點，更批評交通部「甩鍋」，對於全國性的安全問題沒有積極作為，「把責任推給地方政府後就以為沒事了」，個人行動器具若要爭取路權，有需求的民眾與地方反倒應該向中央「施壓」，待全國性的管制配套措施出爐後再上路。
不過台灣機車路權促進會副理事長，同時也是臉書粉專「企鵝交通手札」創立人的吳祥瑀則以歐洲將電動滑板車視為比共享自行車更為方便的運具做舉例，提倡各縣市應該尊重修法後的規定，盡速將個人行動器具予以開放。畢竟比起自行車，民眾使用電動滑板車時更不需具備平衡感，因此不只適於用來做代步工具，也可用來做為城市觀光。
成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿則表示，雖然能理解各縣市對於安全性的顧慮，但同樣支持個人行動器具開放上路。他也以自行車也必須買票才能進台鐵為例，認為這是「懲罰環保愛地球的人」，且絕大多車廂還要求自行車必須拆解或折疊後才能上車，相當不便民，但若開放體積相對較小的電動滑板車等器具，除了便利性外，也是響應環保。
在全球提倡環境永續下，帶動電動交通運具快速發展，但開放與否，台灣凝聚社會共識的速度卻大多緩於他國，待社會需求聲量高漲後才會有所推進，因此若主管機關沒帶頭立規，新型態運具想要蓬勃發展，困難重重。