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《艾爾之光》睽違2年新角色！「莉緹亞」專屬副本、福利活動推出

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今（4）日正式推出全新角色「莉緹亞」第一支線與專屬副本，為紀念莉緹亞推出，舉辦「莉緹亞1支線更新活動」、「莉緹亞更新紀念周末活動」、「莉緹亞的打工活動」等多重福利內容包含「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」、「[科保]冒險家黑茲浩克連身時裝箱」及「[露莉爾]魔法衣櫥票券(連身)(第三波)」等珍稀虛寶或時裝道具，皆可透過活動獲取。

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▲《艾爾之光》全新角色「莉緹亞」第一支線「璀璨之智」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》全新角色「莉緹亞」第一支線「璀璨之智」。（圖／遊戲橘子提供）
《艾爾之光》年度全新角色「莉緹亞」第一支線 14日正式登場

全新角色「莉緹亞」第一支線今日率先登場，角色轉職融入精緻的劇情設定，玩家可隨等級提升，陪伴「莉緹亞」經歷 1轉「潛能探索者」、2轉「祕寶礦工」、3轉「璀璨之智」的成長故事，一同探尋縫隙彼端的真相。

「莉緹亞」作為流浪魔法師，她透過接取委託或蒐集昂貴資源維持生活，同時進行著各式各樣的魔法研究；莉緹亞活用冰斧的力量及礦石與遺物的魔法，靈活的動作能讓玩家體驗到不同以往的爽快攻擊，行動時還可透過攀岩索快速移動，展現應對突發狀況的高機動性。

在本次更新的第一支線劇情中，莉緹亞受「生物資源學會」委託，前往被解除封印的古代王國首都「艾利亞諾德」進行調查；返回報告調查結果的途中，在沙德偶遇了青梅竹馬「馬蒂」。莉緹亞與其一同調查未知遺跡時，遭受來自遺跡亡靈的神祕詛咒；在研究及完成委託的過程中，莉緹亞也決定積極利用這份詛咒之力尋求縫隙外的真相。

▲《艾爾之光》全新角色「莉緹亞」多組時裝一次登場。（圖／遊戲橘子提供）
▲《艾爾之光》全新角色「莉緹亞」多組時裝一次登場。（圖／遊戲橘子提供）
莉緹亞紀念活動進行中！配發多樣虛寶與時裝道具

《艾爾之光》本次更新推出多重莉緹亞紀念活動，提供豐富福利：

🟡莉緹亞1支線更新活動：使用莉緹亞完成任務可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」等珍稀虛寶，完成全部任務還可獲得全新道具「[科保]冒險家黑茲浩克連身時裝箱」！

🟡莉緹亞的打工活動：於莉緹亞正式更新後，遊戲內也將同步推出「莉緹亞的打工活動」，依照打工需求完成對應任務即可獲得珍稀虛寶，包含「[阿利爾]賢者的魔法石」、「[科保]莉緹亞的打工箱」等道具！

🟡莉緹亞更新紀念周末活動：2024年1月6日到1月7日，於活動期間登入累積連線滿60分鐘，即可獲得「[露莉爾]魔法衣櫥票券(連身)(第三波)」，使用後即可登錄自己喜歡的時裝。

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