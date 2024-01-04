《艾爾之光》睽違2年新角色！「莉緹亞」專屬副本、福利活動推出

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全新角色「莉緹亞」第一支線今日率先登場，角色轉職融入精緻的劇情設定，玩家可隨等級提升，陪伴「莉緹亞」經歷 1轉「潛能探索者」、2轉「祕寶礦工」、3轉「璀璨之智」的成長故事，一同探尋縫隙彼端的真相。
「莉緹亞」作為流浪魔法師，她透過接取委託或蒐集昂貴資源維持生活，同時進行著各式各樣的魔法研究；莉緹亞活用冰斧的力量及礦石與遺物的魔法，靈活的動作能讓玩家體驗到不同以往的爽快攻擊，行動時還可透過攀岩索快速移動，展現應對突發狀況的高機動性。
在本次更新的第一支線劇情中，莉緹亞受「生物資源學會」委託，前往被解除封印的古代王國首都「艾利亞諾德」進行調查；返回報告調查結果的途中，在沙德偶遇了青梅竹馬「馬蒂」。莉緹亞與其一同調查未知遺跡時，遭受來自遺跡亡靈的神祕詛咒；在研究及完成委託的過程中，莉緹亞也決定積極利用這份詛咒之力尋求縫隙外的真相。
莉緹亞紀念活動進行中！配發多樣虛寶與時裝道具
《艾爾之光》本次更新推出多重莉緹亞紀念活動，提供豐富福利：
🟡莉緹亞1支線更新活動：使用莉緹亞完成任務可獲得「[露莉爾]賢者的魔法石」、「[科保]虹霓珠or泰納布洛斯的氣息選擇箱」等珍稀虛寶，完成全部任務還可獲得全新道具「[科保]冒險家黑茲浩克連身時裝箱」！
🟡莉緹亞的打工活動：於莉緹亞正式更新後，遊戲內也將同步推出「莉緹亞的打工活動」，依照打工需求完成對應任務即可獲得珍稀虛寶，包含「[阿利爾]賢者的魔法石」、「[科保]莉緹亞的打工箱」等道具！
🟡莉緹亞更新紀念周末活動：2024年1月6日到1月7日，於活動期間登入累積連線滿60分鐘，即可獲得「[露莉爾]魔法衣櫥票券(連身)(第三波)」，使用後即可登錄自己喜歡的時裝。