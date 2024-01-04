獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

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張誌家出生於彰化，好友辜皇譯一年多前競選彰化縣議員時，曾主動助選。辜皇譯透露，兩人10多前認識時，張誌家還在打球，棒球是他的生命，更讓他名利雙收，未料一場假球案，人生跌到谷底。
辜皇譯說，早期的球星沒有經紀人、一切都自己來，張誌家最風光時，年薪約6千萬、稅前總收入超過3億，卻因不善理財，離開職棒界後連教練都當不成，原本賺的錢也因不懂投資，幾次創業後賠光，一度灰心喪志。
5、6年前辜皇譯介紹張誌家到朋友的工廠，當裝鐵皮屋散熱器的工人，朋友很愛打高爾夫，知道張誌家是運動好手，就帶他去玩，怎知「他一拿到球桿，就把我們一票人都打趴」。張誌家原就是運動天才，才打一年高爾夫就有別人10年的水準，他在小白球世界看到另一個未來，積極考證、轉業，在中部幾個高球俱樂部、練習場當教練。
張誌家也到彰化和朋友玩慢速壘球，偶爾受邀當外援球員，「有這位運動天才加入，我們曾經打到全國第3名」。他透露張誌家很疼孩子，打球都一個人來，有聚餐一定帶孩子參加，即使忙著照顧依然甘之如飴。
一年多前辜皇譯參選彰化縣議員，張誌家自告奮勇來幫忙，他穿著特助的競選背心，路邊發傳單、掃地、倒茶水什麼都做。「他是個本性直爽、神經大條的好人」，辜皇譯表示，球友們已經約好，明天一起送這位好哥兒們最後一程。
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