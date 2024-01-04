籲在野合作！趙少康向柯P、郭董拋橄欖枝：行政院長人選都能討論

獨／年收6千萬卻不善理財　友曝張誌家爬屋頂翻身高球教練機緣

▲張誌家和球友聚餐時，經常帶著孩子參加。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）
▲張誌家和球友聚餐時，經常帶著孩子參加。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）

記者顏幸如／彰化報導

前職棒明星張誌家赴中國從事高爾夫球教學，疑因心肌梗塞在宿舍猝逝。友人透露當年張誌家受職棒案牽連、無法再打球，曾不滿抱怨「我張99捏！我還需要放水嗎？」雖曾年收6千萬，卻因不善理財導致兩手空空；當工人爬鐵皮屋頂裝散熱器時，因為陪老闆打高爾夫，開啟他和小白球的緣份，原以為人生可以重來，卻在43歲殞逝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國台辦指出，張誌家任職於深圳千鼎實業公司，1日被公司同事發現在員工宿舍內死亡，經法醫現場勘驗，排除他殺嫌疑。張母2日晚間抵達深圳，3日上午完成火化，今（4）日中午帶著兒子骨灰回國，暫厝台中市立殯儀館。

張誌家出生於彰化，好友辜皇譯一年多前競選彰化縣議員時，曾主動助選。辜皇譯透露，兩人10多前認識時，張誌家還在打球，棒球是他的生命，更讓他名利雙收，未料一場假球案，人生跌到谷底。

▲不能打棒球後，張誌家偶爾和朋友打慢壘過過癮，卻讓友隊「剉咧蛋」。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）
▲不能打棒球後，張誌家（右二）偶爾和朋友打慢壘過過癮，卻經常讓友隊「剉咧蛋」。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）
辜皇譯說，早期的球星沒有經紀人、一切都自己來，張誌家最風光時，年薪約6千萬、稅前總收入超過3億，卻因不善理財，離開職棒界後連教練都當不成，原本賺的錢也因不懂投資，幾次創業後賠光，一度灰心喪志。

5、6年前辜皇譯介紹張誌家到朋友的工廠，當裝鐵皮屋散熱器的工人，朋友很愛打高爾夫，知道張誌家是運動好手，就帶他去玩，怎知「他一拿到球桿，就把我們一票人都打趴」。張誌家原就是運動天才，才打一年高爾夫就有別人10年的水準，他在小白球世界看到另一個未來，積極考證、轉業，在中部幾個高球俱樂部、練習場當教練。

張誌家也到彰化和朋友玩慢速壘球，偶爾受邀當外援球員，「有這位運動天才加入，我們曾經打到全國第3名」。他透露張誌家很疼孩子，打球都一個人來，有聚餐一定帶孩子參加，即使忙著照顧依然甘之如飴。

▲辜皇譯競選彰化縣議員時，張誌家曾義務擔任特助。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）
▲辜皇譯競選彰化縣議員時，張誌家曾義務擔任特助。（圖／辜皇譯提供，2024.01.04）
一年多前辜皇譯參選彰化縣議員，張誌家自告奮勇來幫忙，他穿著特助的競選背心，路邊發傳單、掃地、倒茶水什麼都做。「他是個本性直爽、神經大條的好人」，辜皇譯表示，球友們已經約好，明天一起送這位好哥兒們最後一程。

更多「張誌家猝逝享年43歲」相關新聞。

平常壯得像頭牛！曝張誌家為妻小赴中打拚　哥哥：他是我心中勇者

跨年夜還視訊聊天　張誌家母下午赴中：我一定要去看最後一面

張誌家回來了！母姊帶骨灰低調搭機返台　哥哥解釋赴中國打拚原因

張誌家全盛時期的球技有多強！讀賣巨人、西武獅都搶著要他加盟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選