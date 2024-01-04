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《鄉民大學問》郭子乾扮「賴青德」　搶攻年輕觀眾的眼球

▲郭子乾模仿副總統賴清德主持《鄉民大學問》。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）
▲郭子乾模仿副總統賴清德主持《鄉民大學問》。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）

記者江芷稜／台北報導

2024總統大選舉辦在即，身為模仿天王的郭子乾在主持的《鄉民大學問》節目陸續訪問過總統候選人侯友宜、柯文哲及副總統候選人趙少康，獨缺了民進黨總統候選人賴清德，遲遲等不到本尊，他乾脆化身「賴青德」副總統上節目，「跟賴副總統的時間一直湊不上，非常可惜，希望賴副總統之後有機會能來上節目。」

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▲郭子乾（左）因遲遲邀請不到賴清德上節目，決定模仿賴副總統主持《鄉民大學問》。右為王世堅。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）
▲郭子乾（左）因遲遲邀請不到賴清德上節目，決定模仿賴副總統主持《鄉民大學問》。右為王世堅。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）
郭子乾回憶4年前幫賴清德助選，印象最深的就是相較其他政治人物，賴清德屬於冷靜型的人，不僅頭髮喜歡中分，講話中規中矩。郭子乾向他隔空喊話：「我們節目跟其他政論節目不一樣，比較輕鬆，沒有任何肅殺之氣，又有很多年輕大學生，是靠近年輕族群的好選擇。」

▲郭子乾（右4）總統大選當日將率領大學生們，一起直播開票實況。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）
▲郭子乾（右4）總統大選當日將率領大學生們，一起直播開票實況。（圖／《Nownews今日新聞》影音處）
這次總統大選，郭子乾將偕同《鄉民大學問》大學生班底，並邀請張之豪、高鈞鈞、關智宇、黃暐瀚、黎榮章、戴湘儀一同直播開票並與網友線上即時互動。面對當天各電視台政論節目夾擊，他很有自信地說:「《鄉民大學問》有更多年輕世代的聲音，這次選舉不管是藍綠白都很希望搶年輕族群的選票，我們不聽名嘴聽年輕人怎麼說，這是在其他節目看不到的，而且還有即時互動，肯定十分有趣。」

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1月13日 晚間1900～2200
鄉民大學問即時開票 現場live直播

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