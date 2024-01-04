綠營批盧秀燕行政不中立　要求公開道歉

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議員李天生表示，市長盧秀燕忘記自己應該當一個全民市長，竟然動用市府資源為國民黨候選人鋪設舞台，市府團隊也都在偏袒護航，行政中立蕩然無存。怒批盧秀燕做了最壞的示範，應該出面道歉。
議員曾朝榮當場播放一段錄音檔，指出盧秀燕在廍子國中的動土典禮上，稱建校功勞是莊競程、黃健豪一人各一半。曾朝榮怒轟盧秀燕的發言完全背離事實，黃健豪根本沒有爭取，全部都是莊競程及他爭取，猶如詐騙集團，而黃健豪多次收割他人政績，這些行為就是詐騙議員。
曾朝榮強調，廍子國中是莊競程努力爭取中央補助50%共1.96億元補助，同時積極協調國產署的用地，最終才能順利通過。反觀黃健豪什麼事都沒有做，憑什麼能佔一半功勞？這種詐騙、收割的政治操作，應該被唾棄。
張家銨強調，盧市長抬轎可以，但是不能用騙的，和美大橋、烏日綜合社福館，設計規劃都是林佳龍時期做的，比如說，烏日全民運動館是陳柏惟擔任立委時爭取的，到了選舉，又變成國民黨候選人的，呼籲民眾應該擦亮眼睛看清楚。
周永鴻表示，最近聽到一個最誇張的詐騙話術，盧市長竟然說：台中的美麗天空是黃健豪「用命換來的」。周永鴻批評，台中的空污並沒有減少，盧市長無能治理，只剩下谷關空氣瓶！
周永鴻也說，黃健豪在中火絕食抗議根本是一場鬧劇！實際上國民黨議會黨團一直在阻擋「以汽換煤」的進度，應該跟全體市民道歉！
最後，何文海總召指出，盧秀燕屢次違反行政不中立，民進黨團要求，盧秀燕在今天下午五點前公開道歉，不然所有盧市長曾在各個造勢現場，做球給國民黨候選人的建設政績，黨團將要求相關局處局長到黨團報告，戳破市長的詐騙語言。
盧秀燕針對綠營議員質疑，她說自己輔選不計其數，該保持行政中立的事項，以及應該嚴守選舉法律規範之事，她都有遵照。