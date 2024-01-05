巨城「kafeD咖啡滴」轉戰遠百竹北開永續店 開箱擂茶拿鐵新菜單
德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」於新竹巨城的門市，2024年轉戰進駐遠百竹北開幕品牌首間「永續概念店」，延續一貫「包浩斯」空間美學的店內設計、導入實踐循環經濟的綠色行動，揉合在地客家風情，獨家打造擂茶拿鐵、擂茶咖啡拿鐵、桔醬咖啡等限定菜單，《NOWnews今日新聞》為大家搶先開箱。
記者蕭涵云/綜合報導
呼應永續精神「在地食材、在地使用」，「kafeD 咖啡滴」竹北遠百店揉合客家風情，獨家打造擂茶拿鐵、擂茶咖啡拿鐵、桔醬咖啡等3款限定飲品，發揮擂茶特有的淡雅芝麻與堅果香氣，香醇滑順的「客家擂茶拿鐵」喝起來帶有天然穀香；再加入咖啡打造成「客家擂茶咖啡拿鐵」，頗有品嚐抹茶咖啡的「既視感」，但散發出熟悉的台灣味；而「客家桔醬咖啡」竟把道地傳統食材融入招牌起司奶蓋，入口在奶蓋鹹香中迸發酸甜滋味，相當有特色。
自台中發跡的「kafeD 咖啡滴」，2024年在遠百竹北全新開幕首間「永續概念店」，前身正是之前位在新竹巨城的據點，有感原本4坪不到的狹小空間、實在難以傳遞完整咖啡精神；搬遷至現今18多坪的新櫃，同時宣布啟動永續計劃，從店面設計到食材選用，皆導入實踐循環經濟的綠色行動。
事實上，遠百竹北「kafeD 咖啡滴」永續概念店，並非盲目跟風「漂綠」，有為人熟知、引進德國醫藥保健生技產品的「德風健康館Reformhaus」撐腰，及「長慶建設」母公司的背景，讓二代接班人品牌協理伍鴻昌謙虛認同，的確在往永續這條路上，相對「比較熟識」些。
「kafeD 咖啡滴」竹北遠百店內設計，延續一貫「包浩斯」空間美學，並以循環設計落實永續理念。吧檯立面採用過去主打取代塑膠木棧道地板、以回收保麗龍熱壓熱塑後再製的紮實板材，搭配不鏽鋼檯面，捨棄過往磁磚材料；將巨城櫃體拆卸後重新裁切、組合拼裝成新櫃基座；特別選用50%以上再生回收材質製成的「捷綠木」裝潢材料等。
餐飲製程早已內化綠色基因的「kafeD 咖啡滴」，不只選用台灣第一家動物福利標章牧場「阿秀鮮乳」、友善放牧蛋品牌「傻蛋」合作；還將咖啡豆袋再利用製成文青感十足的購物袋，搭配民眾早已不陌生的環保杯套組合；進而延伸至採用環保再生卡紙、綠色印刷打造禮盒包裝。
這次更攜手台灣彰化在地青年「長日咖啡」、「紙有為你」，共同研發推出手工香皂、天然薰香、種籽明信片等3款咖啡渣再製質感生活週邊，首度於竹北遠百店亮相，同步於全台販售。
無獨有偶，星巴克也實踐永續願景，打造台灣首間經Greener store認證的沙鹿北勢門市，獨棟一層樓提供超過107席座位，以山形、海浪的曲線弧形屋頂作為門市造型設計，打造有如海線湧起的美麗波瀾、同時呼應當地層疊起伏的山巒意象。
除了基本促進節能、節水、減廢、再生能源等標準，並以有效減少門市碳排放、水資源浪費和垃圾量為目標，搭配擁有停車格配備充電樁、節省紙張使用導入數位看板，並設置水循環系統作為澆灌使用、提供咖啡渣專區供顧客索取等，落實再利用的綠色永續循環精神。