明道帥臉難敵「中年禿」 小孩驚問：爸爸頭髮怎麼不見了
明道在陸劇《夜不收》挑戰反派，一張帥臉搭上中年禿髮型，充滿北方剽悍漢子的韻味，他前期都在內蒙古拍攝，每天都會與家人視訊，解相思之苦，當完成定裝後，明道一邊說著這次造型好酷，一邊與小孩視訊，小孩看到只問說：「爸爸的頭髮怎麼不見了？」明道笑著哄說：「只要2個小時，頭髮就又會變出來了喔。」
記者羅凌筠／綜合報導
明道為了更符合角色設定，平日有健身的他，刻意加強健身強度，也同時進行武術相關訓練。再經過特化2個小時之後，劇本中的勇猛角色「蘇赫巴魯」立刻現身，眾人都笑說：「他散發的氣息，讓人感覺能看到他騎馬馳騁沙場的颯爽英姿。」
之後，內蒙古場景拍攝完，轉到浙江拍攝後，只要拍戲中有幾天休息，他一下戲就會立刻坐3小時長途車程回家陪小孩。只要在家，他就會天天接送小孩上下學，陪伴家人。
今年是他們一家4口，第1次過聖誕節與跨年，明道化身聖誕老人，親自替兒子準備一系列超人力霸王的相關禮物，因為兒子最愛的就是超人力霸王，當孩子一起床看到滿滿的超人力霸王，孩子的開心笑容，也著實讓明道跟著笑開懷。
同時《金庸武俠世界》預計1月分會播，屆時明道的「洪七公」也會跟著走宣傳，預計他會一路忙到農曆年前，到時候會帶著妻小一同回家陪伴父母，一家團圓共度春節。
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