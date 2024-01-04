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點亮職涯轉型之路！勞動部銀髮資源中心培訓中高齡重返職場

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心點亮銀髮職涯轉型之路，培訓及媒合中高齡民眾蛻變重返職場。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／記者黃守作攝)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，中高齡民眾具備豐富經驗與知識，該分署為讓企業看見他們的價值，積極推動在地中高齡人才運用服務，輔以培訓課程，增加中高齡民眾職能，並連結工作職缺，也積極導入輔導資源，協助企業打造青銀合作的友善共融職場，鼓勵各產業重視中高齡勞動價值。

郭耿華說，有位中高齡民眾具備豐富經驗與知識，以往從事門市銷售工作，經過高屏澎東分署銀髮人才資源中心的課程培訓與媒合，讓她順利學習第二專長，搖身一變成為屏東在地農場推廣人員，在農業領域發光發熱。

具備親和力的她，過去10幾年一直在高雄從事寶石銷售業，憑藉優秀的推廣行銷技巧，和業績表現一路升至店長職務，曾認為就此過著充滿成就感的高薪人生，但受前兩年疫情影響，加上離開家鄉獨自在外地打拼40年有滿滿的鄉愁，讓她決定回到屏東定居陪伴家人。

她一邊放慢腳步調整心態，一邊也不放棄尋找兼職工作機會，但發現屏東在地的銷售工作機會不多，又因年紀大，不受企業青睞，在感到挫折之際，參加屏東就業博覽會，並認識了高屏澎東分署銀髮人才資源中心人員。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署銀髮人才資源中心培訓中高齡重返職場。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

 
經過銀髮中心輔導員深度諮詢後，鼓勵她活用行銷專長，並推薦參加銀髮中心在屏東舉辦的觀光農業系列職能培育課程，增加自己的就業彈性，在一系列的食農教育課程及休閒農場見習體驗下，她運用課程所學知識與技巧，開始農產品的講解與銷售，親自體驗農場實務工作，其親切又誠懇的笑容，讓見習的農場老闆對這位親和力十足的高年級實習生印象深刻，並經輔導員媒合下，成為農場推廣員，從一位沒接觸過的農業小白，轉身成為農產銷售生力軍。

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