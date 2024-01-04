點亮職涯轉型之路！勞動部銀髮資源中心培訓中高齡重返職場

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郭耿華說，有位中高齡民眾具備豐富經驗與知識，以往從事門市銷售工作，經過高屏澎東分署銀髮人才資源中心的課程培訓與媒合，讓她順利學習第二專長，搖身一變成為屏東在地農場推廣人員，在農業領域發光發熱。
具備親和力的她，過去10幾年一直在高雄從事寶石銷售業，憑藉優秀的推廣行銷技巧，和業績表現一路升至店長職務，曾認為就此過著充滿成就感的高薪人生，但受前兩年疫情影響，加上離開家鄉獨自在外地打拼40年有滿滿的鄉愁，讓她決定回到屏東定居陪伴家人。
她一邊放慢腳步調整心態，一邊也不放棄尋找兼職工作機會，但發現屏東在地的銷售工作機會不多，又因年紀大，不受企業青睞，在感到挫折之際，參加屏東就業博覽會，並認識了高屏澎東分署銀髮人才資源中心人員。
經過銀髮中心輔導員深度諮詢後，鼓勵她活用行銷專長，並推薦參加銀髮中心在屏東舉辦的觀光農業系列職能培育課程，增加自己的就業彈性，在一系列的食農教育課程及休閒農場見習體驗下，她運用課程所學知識與技巧，開始農產品的講解與銷售，親自體驗農場實務工作，其親切又誠懇的笑容，讓見習的農場老闆對這位親和力十足的高年級實習生印象深刻，並經輔導員媒合下，成為農場推廣員，從一位沒接觸過的農業小白，轉身成為農產銷售生力軍。