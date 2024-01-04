離譜尾牙！女員工被逼跳豔舞、獎金塞乳溝　新法上路最高罰100萬

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勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，因應MeToo浪潮，性平三法去年修正通過，有鑑於雇主性騷員工時，企業內部有吃案疑慮、不會好好調查，《性別平等工作法》就新增規定，當行為人是雇主、企業卻未妥善處理時，勞工可以向地方勞工局提出申訴，經調查屬實，可依法處1到100萬元罰鍰。
黃維琛提到，另外，受僱者如參加雇主舉辦的尾牙或春酒活動，員工間發生性騷擾，也屬於《性別平等工作法》的適用範圍，雇主於知悉性騷擾的情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施，妥善積極的處理，若沒有好好處理，新法同樣會懲處雇主1到100萬元罰鍰。
黃維琛說，多年前接獲一個案子，是員工在尾牙發生性騷擾事件，雇主認為下班時間發生的事情，與公司無關，沒有好好調查處理，因而被罰了10萬元（現行法令是處10至50萬元罰鍰）。
勞動部表示，新修正的《性別平等工作法》，有關職場性騷擾防治的新制度，即將於今年3月8日上路。新法強化雇主防治責任，要求雇主無論是受僱者提出正式申訴，或是聽說、透過傳聞而知悉性騷擾之情形時，都要採取立即有效的糾正及補救措施。若有疑問，可以向地方主管機關詢問或尋求協助，地方主管機關會協助雇主辦理防治職場性騷擾的措施。
黃維琛建議雇主，可於舉辦尾牙、春酒前，提醒員工注意職場人際互動的分際，避免發生性騷擾事件；平常可舉辦教育訓練的方式，加強主管及員工的性別意識。他再次強調，所有的企業，無論規模大小，雇主只要知悉職場發生性騷擾情形，就要積極處理，提供受僱者免遭受職場性騷擾疑慮的工作環境。