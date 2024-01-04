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元宇宙非法外之地！英國未成年少女虛擬世界遭性侵　警方展開調查

▲英國一名未成年少女，聲稱自己在玩虛擬實境（VR）遊戲時，於遊戲中遭到多名陌生男玩家性侵，英國警方已正式對這起案件展開調查。示意圖，非文中當事人。（圖／翻攝自Pixabay）
▲英國一名未成年少女，聲稱自己在玩虛擬實境（VR）遊戲時，於遊戲中遭到多名陌生男玩家性侵，英國警方已正式對這起案件展開調查。示意圖，非文中當事人。（圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

英國一名未成年少女，聲稱自己在玩虛擬實境（VR）遊戲時，於遊戲中遭到多名陌生男玩家性侵，英國警方已正式對這起案件展開調查，據《每日郵報》表示，這是英國首起針對元宇宙（metaverse）中的「虛擬性侵」案進行調查。

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根據《每日郵報》報導，為保護受害者，警方並未透露姓名年齡等相關個資，僅說是一位16歲以下的未成年少女。少女本人並未真的遭到攻擊，但是在身臨其境的虛擬實境中遇襲，讓少女遭受宛如現實生活中被攻擊的相同情感創傷。

Meta的發言人表示，絕對不容許這類犯罪行為，使用者可以開啟「安全區」（Safe Zone）功能，讓其他不認識的虛擬人物與你強制保持幾英尺的距離。不過外界認為，在事情發生當下，使用者往往很難做出反應。

這起具有里程碑意義的案件引發許多討論，有專家認為虛擬世界成為犯罪者對未成年人犯下可怕罪行的門戶，警察有責任阻止有心人士利用新技術剝削兒童。負責調查案件的一位資深警官表示，這位少女確實承受與被性侵受害者相同的心理創傷，而這類創傷帶來的影響比實質身體上的傷害更加深遠。

不過，也有匿名的警官質疑，認為根據法律，性侵的定義是未經同意發生身體上的接觸，而在虛擬世界中的這類犯罪，即使展開調查，最後很可能也無法起訴。鑑於發生在現實生活中的性侵案都尚有大量積壓未破，警方是否應該將資源花在調查虛擬性侵案之上，也掀起另一種質疑聲浪。

不過，英國內政大臣克萊弗利（James Cleverly）力挺警方調查虛擬性侵案，克萊弗利認為確保年輕人在網路上受到保護，且能夠在沒有威脅或恐懼的情況下安全地使用科技工具至關重要。隨著科技發展，犯罪型態與策略不斷變化，執法機關的做法也必須跟上時代，以解決各種日新月異的犯罪問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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