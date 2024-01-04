賴清德稱任內核定台大校長案 管中閔譏：當全台灣人民都弱智？
民進黨總統候選人賴清德日前說，自己在行政院長任內核定管中閔擔任台大校長。管中閔今表示，依照大學法規定，公立大學遴選出校長後，由教育部聘任，他不知道賴清德核定了什麼，但身為受害者對過程記得很清楚，「如果今天還說對我有所幫助，可能認為全台灣人民都是弱智或喪失記憶」。
記者顏幸如／台中報導
近來「卡管案」再引起討論，賴清德在電視辯論會說，管中閔能當上台大校長，是他「擔任行政院長時核定」的。前台大校長管中閔今（4）日應國民黨立委候選人廖偉翔之邀，到台中市為新書演講。他受訪時表示，按照大學法規定，公立大學遴選出校長後由教育部聘任，根本沒有「核定」兩個字，他不知道核了什麼？賴清德記憶可能有誤，當年教育部長葉俊榮決定聘任後，行政院跟總統府都不同意，可能時間隔了5年大家都忘記了，「但作為受害人我還記得，包含2018年（台大校長選舉）都記得」。
管中閔說，當年發生的事全台灣所有人都看到，民進黨傾全黨之力，「是幫我還是卡我，需要我特別再說嗎？」如果今天還在說曾對他有所幫助，「他們以為全台灣人民都是弱智或喪失記憶的人嗎」？
管中閔接著說，過程中最惡劣的抹黑就是指控抄襲，他當學者那麼久，學術的真實是最基本自我要求，說抄襲對他來說是不可承受之重。當時因此一個禮拜瘦了6、7公斤，至今都沒胖回來，可見對他打擊之重。
管中閔日前公開表態支持國民黨總統候選人侯友宜。他表示領導人一定要正直，政府才會正直，領導人要有胸襟，才能接納人才、集結眾人智慧。侯友宜過去有勇氣面對持槍犯人，置個人生死於度外，將來也可以帶領國家面對更大困難。
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