倒數8天最新戰報／柯文哲砲火藍綠！嗆民進黨講X話、國民黨無誠信

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【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜昨日清早，在台北市長蔣萬安、立委候選人鍾小平的陪同下，前往台北市第一果菜批發市場，向攤商拜早年，隨後也於市場內的興德宮參拜，祈求所有攤商都能夠生意興隆，許多攤商熱情送上鳳梨、櫻桃、菜頭等吉祥物，祝福侯友宜旗開得勝、高票當選；晚間在基隆舉行「台灣平安，人民侯康」團結勝利大會，現場湧入超過三萬名支持者，總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安皆到場力挺，現場更湧入三萬名支持者，展現侯友宜在基隆的超高支持。
而針對近日討論「廢死」相關議題，侯友宜在民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會上表示，蔡英文總統與副總統候選人蕭美琴都主張廢死，他已在辯論會問過賴清德總統候選人，到底是主張廢死還是反廢死，賴清德迴避、不敢直接面對這問題，民進黨不要一邊說民進黨沒有廢死、一邊都不執行死刑，請賴清德給一個肯定的答案。
日前國民黨副總統候選人趙少康在辯論會上，宣布辭職中廣董事長並當場簽下辭職書，卻遭綠營質疑「嘴巴說說，還握有中廣股權」。對此，趙少康昨日怒轟民進黨「沒法治觀念」，鴻海創辦人郭台銘辭職後，也還有鴻海股份，強調中廣股份就是自己的投資。
【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德推出競選影片「在路上」引發網友討論，民眾黨總統候選人柯文哲卻酸該影片，還反問「賴清德的副手是自己決定的嗎？」對此，賴清德昨日回應柯文哲的問題令人訝異，「吳欣盈登記當天才被通知，已經夠慘，難不成柯文哲意思是吳欣盈也不是他個人決定？」
昨日賴清德赴桃園壽山巖觀音寺參香，會前接受媒體提問時，被問到趙少康稱民賴清德若當選「搞不好他還鬥爭蔡英文」、國民黨若勝選，會找民眾黨總統候選人柯文哲及前鴻海董事長郭台銘談內閣人事權等，賴清德回嗆「趙少康死性不改」，這些都會讓人看破手腳，他要提醒趙少康千千萬萬不要，否則的話並不是在幫侯友宜，是在害侯友宜。
而賴清德萬里老家爭議未歇，昨日新北市政府地政局、工務局及財政局稅捐處等市府人員前往會勘，但因現場無人員出席也沒有通知市府改期，讓原本要進入房屋內丈量室內實際使用面積課徵房屋稅的人員撲空，事後並發布新聞稿，指出將再與當事人聯絡，要求依規定配合後續房屋稅籍設立事宜。
【民眾黨】
高端疫苗採購爭議，民眾黨總統候選人柯文哲昨日在新竹進行車掃行程，稱他跟民進黨分手是從基隆輕軌開始，知道國家的錢不是這樣用，到高端就徹底翻臉，政治不可以連良心都沒有，都已經在死人、疫情爆發，還要為了一點小錢讓全國人民陷入危險，這超過他當醫生的道德底線，更嘲諷民進黨影片拍盡，壞事幹絕，直言「民進黨治國不怎麼樣，選舉一流。」
針對國民黨副總統候選人趙少康喊話，若國民黨勝選將邀台灣民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，共商行政院長人選。柯文哲則稱「在國民黨身上看不到正直誠信，只有計算權謀、舖陳棄保」，趙少康身為副手，出面說這種話已經「失格」。
而柯文哲接受網路媒體《風傳媒》專訪提到，若他當選總統，從此台灣將邁向一個新興國家，中美關係會馬上穩定下來，因為台灣要跟美國保持好關係，中共會有期待，所以兩岸關係瞬間天險下降。柯強調，台灣會變成中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子，台海緊張關係就會馬上下降，並反諷藍綠兩黨，「那些狗屁倒灶的事情也不用再幹了。」
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