法國家樂福宣布停售百事可樂產品：這個品牌漲價太兇！我們不賣了
法國家樂福（Carrefour）表示，由於百事可樂（PepsiCO）旗下產品售價過高，自本週四起將不再銷售百事可樂的食品，包括百事可樂（Pepsi）、七喜（7up）、樂事（Lay's）等等。《路透社》報導指出，這是全球零售鉅頭與食品鉅頭之間的價格拉鋸戰。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，法國家樂福的發言人表示，從本週四起法國家樂福門市在過往販售百事可樂系列商品的貨架上，將附上一張公告通知，「由於價格上漲令人無法接受，將不再銷售其品牌產品。」至於已經在貨架上尚未完售的百事可樂系列商品，是否會直接下架，法國家樂福則表示尚未決定。
百事可樂在去年10月第3度上調2023年的公司獲利預期，並表示由於需求堅挺，預計將適度上調產品的價格。
家樂福不是第一家與食品大廠槓上的零售業者，在德國與比利時，也有不少零售業者宣布暫停販售部分特定品牌的產品。在全球通膨的大環境下，零售業者與食品業者之間的關係因為敏感的售價益發緊張，而家樂福一直是最勇於在售價上挑戰大型消費品和食品公司的零售商之一。
法國家樂福去年就曾發起「收縮通膨」運動，在那些容量減少且漲價幅度特別高的產品旁附註「警語」，提醒消費者購買前睜大眼睛。
根據法國政府統計，12月法國消費者物價指數跟去年同期相比上漲了4.1％，若只看食品，則是上漲了7.1％。法國財政部長之前曾道德勸說食品公司，稱食品公司若不將成本下降反映在售價上，財政部將以徵收特別稅的方式追回這些「不當」利潤。