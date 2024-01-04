反制美菲海上聯合巡邏 共軍在南海進行海空巡航

加薩衛生部：以色列砲擊南部沿海地區釀14死

▲加薩衛生部官員說，以色列今天砲擊加薩南部沿海地區的甘尤尼斯，造成14名巴勒斯坦人喪生。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲加薩衛生部官員說，以色列今天砲擊加薩南部沿海地區的甘尤尼斯，造成14名巴勒斯坦人喪生。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社貝魯特/開羅/加薩4日綜合外電報導）加薩衛生部官員說，以色列今天砲擊加薩南部沿海地區的甘尤尼斯，造成14名巴勒斯坦人喪生，這裡擠滿逃離加薩其他遭遇襲擊地區的人。

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一名官員告訴路透社，死者中包括9名兒童。

以色列軍方未立即對這次攻擊發表評論，儘管以色列軍方今天已另行通報在甘尤尼斯（Khan Younis）地區對哈瑪斯（Hamas）武裝分子的戰鬥和空襲。

加薩居民還說，以色列飛機和戰車轟炸加薩中心的3個難民營，攻擊比前幾天更猛烈。

這起最新的軍事行動發生在以哈戰爭近3個月之際，國際社會擔心衝突正在向加薩以外地區蔓延，並牽連以色列占領的約旦河西岸、黎巴嫩和以色列邊境的真主黨（Hezbollah）部隊和紅海航道。

無人機2日襲擊黎巴嫩首都貝魯特，造成哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）喪命後，外界更加憂心。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）昨天誓言，他那強大、由伊朗支持的什葉派武裝分子在殺戮事件發生後「不能保持沉默」。

納斯拉勒說，如果以色列選擇將戰事擴大到黎巴嫩，他的部隊將戰鬥到最後，但他沒有具體威脅要對以色列採取行動以支援其盟友哈瑪斯。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在被問及以色列將為真主黨可能回應做什麼準備時拒絕評論，只說：「我們專注於打擊哈瑪斯。」

自從以哈戰爭以來，真主黨幾乎每天都在黎巴嫩南部邊境與以色列交火。但美國官員昨天說，他們幾乎沒有看到真主黨打算升高對以色列行動的跡象。

以色列既未證實也沒否認暗殺艾魯里，但誓言消滅統治加薩的哈瑪斯。哈瑪斯去年10月7日發動越境襲擊以色列。以方表示，襲擊造成1200人喪命，約240人遭綁架劫持。

以色列則對加薩發動地面和空中閃電戰，以報復哈瑪斯的襲擊。根據加薩衛生部的數據，截至昨天為止，巴勒斯坦死亡人數達2萬2313人，占其230萬人口近1%。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130104

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