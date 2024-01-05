隔海送暖！登半島震災捐款專戶今啟動　5大捐款管道這裡看

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一、國內：
(一)臺灣銀行-營業部(0040037)，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。
(二)「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
(三)郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、網路郵局(含行動郵局APP)及持郵局晶片金融卡至郵局自動櫃員機(ATM)轉帳。
(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「日本能登半島震災專案」。
二、國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，本部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，以電子郵件方式寄送至1988SW1957@mohw.gov.tw或傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。