中國遊客偷泰國人LV包！警方靠「這神物」尋回 嫌犯在飛機上行竊
中國和泰國才剛宣佈從三月起互惠永久免簽，便傳出一名中國人在搭飛機時竊取泰國人的LV包，並打算立刻帶著贓物準備再度出境。幸好該名被竊泰國人將AirTag置入自己的LV包內，泰國警方最終也靠精準的定位系統抓到仍在機場的中國竊賊。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，一名泰國女子近期搭機回泰國曼谷，下機時發現自己放在頭頂置物區的LV包包不翼而飛，她立刻尋求機場警察協助。由於女子有將AirTag放到包包內，AirTag防丟追蹤器擁有強大的「查找網絡」，不需要流量和內置GPS芯片就能做到全球精準定位。
警方透過定位，發現泰國女子失竊的名牌包仍在機場，於是他們馬上調閱監視器，鎖定一名中國男子，並在機場的4號登機門將該名男子人贓俱獲。
據悉，該名男子正打算拿著贓物飛往柬埔寨金邊，一開始警方循線找到他時，他還拒絕配合警方調查，但由於贓物就在手中，他也百口莫辯。
消息傳回中國，許多網友們紛紛評論：「有人埋怨為啥泰國免簽中國，我說好，讓作奸犯科的中國人去泰國接受監獄再教育。呵呵，泰國監獄有得受。」、「泰國與中國永久簽後，這樣的事以後少不了。泰國的警察要受累了。」和「論Air Tag的重要性。」