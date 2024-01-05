▲老煙槍罹癌怕切肺！　同步化放療＋免疫治療 有望提升治癒機會

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這5種患者 CCRT後仍然不能開刀怎麼辦？臨床上會根據病人腫瘤（Tumor）、淋巴結（Nodes）、轉移（Metastasis）的情況，進行「TNM分期」。國際治療標準與指引建議無論有無基因突變，第三期、無法開刀的肺癌患者優先接受CCRT治療。李適鴻醫師表示，後期癌症治療需要多專科團隊合作，外科醫生會評估病人完成CCRT療程後能否開刀，取決重點如下：
- 腫瘤是否縮小與轉移
- 腫瘤位置是否保持安全距離
- 本身肺功能差
- 身體狀況差
- 高齡病患
三期未轉移仍有治癒希望 CCRT＋免疫鞏固治療為何三期相較四期仍有治癒希望？李適鴻醫師表示，第四期腫瘤為已經擴散出去、到處亂跑，往骨頭、肝臟、腎上腺甚至更遠端的淋巴結還有腦部轉移，多數病人手術或藥物的治療反應皆不佳；第三期尚未轉移，僅侵犯到淋巴、腫瘤較多顆或較大，但仍在肺部裡，與第四期兩者預後不同。根據長庚醫院臨床試驗，一些病人接受CCRT後，從第三期降到第二期或是腫瘤縮小，可動手術清除腫瘤就有機會治癒。
對於第三期病人CCRT後仍無法開刀，若身體狀況許可、治療預算足夠，可考慮施打免疫治療。李適鴻醫師說明，據臨床試驗反應顯示，5年存活率明顯延長，5年不復發時間的比例，相比沒免疫治療的病人，也可以得到很好的改善。
至於患者擔心CCRT後又要施打免疫藥物，合併治療是否會增加副作用？李適鴻醫師表示，CCRT療程約4到6周左右，家人的支持很重要，心理支援與支持性治療可以幫助病人度過難關。治療期間因體力消耗跟營養流失比一般病人更多，免疫力較差，建議病人可額外增加癌症治療配方的營養飲品，多補充蛋白質與熱量。同時記得每天量體重，若發現病人體重下降，食慾不好就需要警覺。長庚照顧團隊裡有癌症個管師、營養師等充足的資源都可適時提供協助。
▲林口長庚肺腫瘤及內視鏡科醫師李適鴻
想要擁有良好治療成效，配合醫療人員定期監測療效與副作用相當重要。醫師表示，免疫治療藥物所產生的副作用算輕微，例如腹瀉、咳嗽、肺部發炎等，即使不使用藥物都可控制下來。施打免疫治療不須在醫院久待，也不會過多影響食慾，只要沒嚴重副作用，就像一般打針而已。例如開頭提及的病人「很輕鬆，每次來就說哈囉，打完針就回家」經過1年治療，腫瘤呈現穩定控制的狀態，身體狀況都算OK，穩定存活超過5年至今，還能換第2張重大傷病卡，成功抵擋新癌王攻勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60246
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