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老煙槍罹癌怕切肺！　同步化放療＋免疫治療 有望提升治癒機會

▲老煙槍罹癌怕切肺！　同步化放療＋免疫治療 有望提升治癒機會
▲老煙槍罹癌怕切肺！　同步化放療＋免疫治療 有望提升治癒機會

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】一位桃機地勤長年吞雲吐霧，肺功能低下、走路就喘，就醫竟診斷為肺癌三期，且腫瘤侵犯到氣管。為了活下去，患者努力完成CCRT療程（同步化學與放射線治療），未料肺功能惡化、腫瘤逼近大血管，若開刀恐切掉一大塊肺！後來幸運參與免疫藥物臨床試驗，穩定存活至今。林口長庚肺腫瘤及內視鏡科醫師李適鴻表示，CCRT後輔以免疫治療，提升5年存活率，未來若能夠接受手術清除腫瘤，仍有望治癒。

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根據衛生福利部國民健康署最新公布資料，肺癌擠下大腸癌成為發生率第一的癌症 ！肺癌奪命速度快，與診斷的期別有關，第一期肺癌5年存活率約9成，第二期接近6成，第三期剩約3成，但第四期僅剩1成，期別之間5年存活率差距很大。

這5種患者　CCRT後仍然不能開刀怎麼辦？

臨床上會根據病人腫瘤（Tumor）、淋巴結（Nodes）、轉移（Metastasis）的情況，進行「TNM分期」。國際治療標準與指引建議無論有無基因突變，第三期、無法開刀的肺癌患者優先接受CCRT治療。李適鴻醫師表示，後期癌症治療需要多專科團隊合作，外科醫生會評估病人完成CCRT療程後能否開刀，取決重點如下：

  • 腫瘤是否縮小與轉移
若治療後持續惡化，發現腫瘤新增或遠端轉移，直下第四期，此時開刀對病人已沒有意義，更恐增加傷害。

  • 腫瘤位置是否保持安全距離
手術切除腫瘤需與重要器官保留2公分的安全區域。很多第三期病人的腫瘤貼近縱隔腔，若侵犯心臟、食道、氣管等重要器官，手術不易乾淨剝離腫瘤，不建議動手術。

  • 本身肺功能差
不少癮君子嚴重肺阻塞，還沒罹癌就已經肺功能低下，或CCRT後肺功能嚴重下降，無法好好復原，甚至手術後無法脫離呼吸器，而且切除的肺葉是長不回來的。

  • 身體狀況差
開刀至少耗時2、3個小時，若患者身體不佳無法接受麻醉風險，或是慢性共病多、有心臟病等嚴重疾病，手術風險攀升，也不建議開刀。

  • 高齡病患
台灣老年化，許多高齡患者早已罹癌臥床，開刀對老人家負擔大，未必有好處，甚至可能影響生活品質，需慎重考慮。

三期未轉移仍有治癒希望　CCRT＋免疫鞏固治療

為何三期相較四期仍有治癒希望？李適鴻醫師表示，第四期腫瘤為已經擴散出去、到處亂跑，往骨頭、肝臟、腎上腺甚至更遠端的淋巴結還有腦部轉移，多數病人手術或藥物的治療反應皆不佳；第三期尚未轉移，僅侵犯到淋巴、腫瘤較多顆或較大，但仍在肺部裡，與第四期兩者預後不同。根據長庚醫院臨床試驗，一些病人接受CCRT後，從第三期降到第二期或是腫瘤縮小，可動手術清除腫瘤就有機會治癒。

對於第三期病人CCRT後仍無法開刀，若身體狀況許可、治療預算足夠，可考慮施打免疫治療。李適鴻醫師說明，據臨床試驗反應顯示，5年存活率明顯延長，5年不復發時間的比例，相比沒免疫治療的病人，也可以得到很好的改善。

至於患者擔心CCRT後又要施打免疫藥物，合併治療是否會增加副作用？李適鴻醫師表示，CCRT療程約4到6周左右，家人的支持很重要，心理支援與支持性治療可以幫助病人度過難關。治療期間因體力消耗跟營養流失比一般病人更多，免疫力較差，建議病人可額外增加癌症治療配方的營養飲品，多補充蛋白質與熱量。同時記得每天量體重，若發現病人體重下降，食慾不好就需要警覺。長庚照顧團隊裡有癌症個管師、營養師等充足的資源都可適時提供協助。

▲林口長庚肺腫瘤及內視鏡科醫師李適鴻

想要擁有良好治療成效，配合醫療人員定期監測療效與副作用相當重要。醫師表示，免疫治療藥物所產生的副作用算輕微，例如腹瀉、咳嗽、肺部發炎等，即使不使用藥物都可控制下來。施打免疫治療不須在醫院久待，也不會過多影響食慾，只要沒嚴重副作用，就像一般打針而已。例如開頭提及的病人「很輕鬆，每次來就說哈囉，打完針就回家」經過1年治療，腫瘤呈現穩定控制的狀態，身體狀況都算OK，穩定存活超過5年至今，還能換第2張重大傷病卡，成功抵擋新癌王攻勢。 



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60246

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