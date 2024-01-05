尷尬！下則新聞是父親貪汙　美國主播秒進廣告、回來換人了

美國媒體《MSNBC》節目《期限：白宮》（Deadline: White House）近日播出時上演奇特的一幕，女主播艾莉西亞（Alicia Menendez）告訴觀眾休息一下馬上回來，但鏡頭再切回攝影棚時，卻換成是另一位男主播在播報，原來下一則新聞的內容，就是在講艾莉西亞的父親、紐澤西州聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）涉嫌貪汙，面對播報生涯最尷尬的一刻，艾莉西亞冷靜的反應也讓不少觀眾稱讚她敬業。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《紐約郵報》報導，事情發生在當地時間2日，當時節目還有5分鐘就結束，艾莉西亞卻突然告訴觀眾：「休息一下馬上回來，待會為您插播最新消息」，等到再進入新聞畫面時，主持人已換成代班主播阿里（Ari Melber），內容是關於70歲的參議員梅南德茲面臨新指控，包含不當收受百達翡麗手錶、一級方程式比賽門票等昂貴禮物，代價是受託媒合1名富商與卡達房地產公司的交易。雖然阿里當下沒有解釋突然換人的原因，但不少美國媒體人都留意到這段插曲，並在X等社群平台上發文，說正是因為新聞主角是艾莉西亞的父親，所以她只能果斷迴避。艾莉西亞事後也回應，說自己不會報導涉及這樁法律訴訟的任何新聞，而是交由同事們繼續完成工作任務。▲艾莉西亞與參議員父親梅南德茲。資料照。（圖／美聯社／達志影像）影／聽到要坐牢後理智線斷開！美國男竟在法庭「飛撲」痛毆女法官美國債突破34兆美元！再創歷史新高 政府關門危機又浮現美國非裔女遭家暴報警！警到場卻秒開4槍擊斃她 9歲女兒目擊嚇呆影／巨浪襲美國加州！超驚險宛如海嘯席捲岸邊民眾 8人受傷送醫