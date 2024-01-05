這原因美元續堅挺！日圓貶破144 新台幣早盤再貶見31.085元
美國民間新增就業人數優於預期，展現勞動市場韌性，市場對美國聯準會（Fed）提早降息預期跟著降溫，美股多收低，美元指數續堅挺在102之上，亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破144價位，新台幣兌美元今（5）日早盤也再貶，一度下探31.085元，貶值6.9分，但在台股走揚，加上美國政府最新就業報告即將出爐，新台幣未進一步走貶，目前在31.04元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會公布去年12月會議紀要，對於何時開始降息並未提供直接線索，決策者甚至認為利率有必要在一段時間內保持限制性。隨後美國自動數據處理公司（ADP）發布的全國就業報告顯示，美國12月民間就業崗位增加16.4萬個超過預期，更創去年8月以來最大月度增幅，加上上周美國勞工部公布初請失業金人數降至兩個月來最低20.2萬人，顯示勞動力市場依然強勁，美元指數續挺在102之上。
在美元續堅挺之下，亞洲主要貨幣兌美元仍舊疲弱，其中日圓兌美元貶破144價位，今日早盤一度下探144.9價位，韓元兌美元則在1309.91至1313.8震盪，離岸人民幣在7.1718至7.1801兌1美元盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤再貶，以31.07元、貶值5.4分開出，在亞幣兌美元偏弱下，新台幣進一步下探31.085元，貶值6.9分，但在台股走揚及市場觀望接下來美國政府公布的最新就業報告，新台幣未進一步走貶，目前在31.04元震盪整理。