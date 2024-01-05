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產後落白髮！當心染劑「對苯二胺」危害　專家傳授正確養護

▲產後落白髮！當心染劑「對苯二胺」危害　專家傳授正確養護
▲產後落白髮！當心染劑「對苯二胺」危害　專家傳授正確養護

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】隨著產後變化、年齡增長及事業繁忙，職業女性面臨了落髮與白髮的困擾。TFEA中華民國手足保健協會理事長李安騏、頭皮養護健康管理師莊沛倫在「樂活飲食體驗營」課程中提醒民眾，染髮劑透過頭皮滲透到人體，可能產生長期危害，對苯二胺在滲透作用下容易引發急性過敏反應與不良反應，嚴重可能致命！掌握飲食對指甲與頭髮的關係，才能樂活一生。

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頭皮與頂部養護　3大重要因素

１頭皮是頭髮生長的基地

一個健康的頭皮環境有助於促進頭髮的生長、減少脫髮，並保持頭髮的濃密和光澤，直接影響外觀的整潔和美觀。

２危險染劑成分要當心

健康的頭皮能促進頭部的血液循環，確保頭髮獲得足夠的營養，進而維持其健康和生長，同時提升睡眠品質。

反之，在染髮盛行的當代，不少民眾常常忽略了染劑成份「對苯二胺」的影響，在滲透作用下，恐引發急性過敏反應與其不良反應，嚴重可能致命；而重金屬「鉛」，長期蓄積在體內會引發鉛中毒，產生頭昏、頭痛、倦怠、四肢麻木、腹痛等症狀，這在無形中降低了人們的生活品質與健康。

３頭皮影響外貌與心理健康

頭皮健康與心理健康有著直接的關係，影響個人自尊心和信心。

總體來說，頭皮健康是維護外貌、生理健康和心理健康的關鍵因素，定期的頭皮養護是確保頭皮健康的不可或缺的健康趨勢之一。

李安騏與莊沛倫兩人同為母親角色，不僅關切個人的健康感，更深感對於家人健康有責任，因此結合專業知識和家庭觀念，致力於解決頭部健康問題。

對於頭皮問題，專家建議不採用侵入式治療，而是結合透骨格、肌肉紋理和先進儀器，透過自然純粹的天然植物成分，以及傳統古法經絡撥筋技術，打造自然、舒適的頭皮臉部養護。這種獨特的養護，使天然草本能夠發揮最大效果，提供頭部健康體驗，將頭皮淨化「恢復原廠設定」。

除了頭皮養護，「從頭到腳」才能滿足職業女性全面的身心健康需求，結合營養學、有氧運動、物理治療，從飲食到行動，由上到下、由內而外的完整照護，讓頭皮與心情獲得呵護。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60473

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