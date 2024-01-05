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讓愛前進日本震災區！4大超商簡單步驟完成捐款　操作流程一次看

▲衛福部公布國內4大捐款管道，包括台灣銀行、中央銀行國庫局、郵政劃撥、4超商。其中超商捐款簡單又便利，成為民眾捐款做愛心的首選管道。（圖／4大超商提供、NOWnews製圖）
▲衛福部公布國內4大捐款管道，包括台灣銀行、中央銀行國庫局、郵政劃撥、4超商。其中超商捐款簡單又便利，成為民眾捐款做愛心的首選管道。（圖／4大超商提供、NOWnews製圖）

記者鄭妤安／台北報導

日本能登半島於今年元旦發生芮氏規模7.6強震，造成道路斷裂、房屋倒塌、人員傷亡，重創當地多處，目前各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援手。衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，自今（5）日起至1月19日止，接受民眾愛心捐款，募得的款項會再交由外交部援助日本震災。

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衛福部公布國內4大捐款管道，包括台灣銀行、中央銀行國庫局、郵政劃撥、4大超商。其中超商捐款簡單又便利，成為民眾捐款做愛心的首選管道。

「7-ELEVEN」ibon便利生活站捐款步驟
全台6800多間7-ELEVEN門市ibon便利生活站皆可捐款，首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「日本能登半島震災專案」，填妥捐款人資訊後，列印繳費單至門市櫃台結帳，即可完成每筆100至2萬元不等的捐款，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作，提供全民24小時全天候最便利的捐款平台。

「全家」FamiPort捐款操作步驟
全台4200間便利商店FamiPort皆可捐，首頁下方選擇「日本能登半島震災專案」；或點選「多媒體事務機首頁」，選擇「服務/公益】」，按下「愛心公益」再點「愛心捐款」後，選擇「日本能登半島震災專案」，小額捐款單筆最低金額100元、最高金額上限2萬元，只要填寫金額與收據需求資料，即可至櫃台付款，完成代收捐款，便利民眾發揮愛心。

「萊爾富」Life-ET機台捐款操作步驟
全台近1600家萊爾富門市Life-ET機台都可進行捐款。 Life-ET首頁快捷鍵「日本能登半島震災專案」，點選「繳費、代收」、「愛心捐款」，選擇「日本能登半島震災專案」，會員捐贈還加贈30 Hi點。

「OKmart」OK.go服務機台捐款操作步驟
為方便消費者快速捐款，直接於OKgo首頁點選右下角「日本能登半島震災專案(衛生福利部)」，閱讀注意條款後按下「同意，我接受」，輸入「欲捐款金額」及「電話號碼」，確認資料後列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成捐款。

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