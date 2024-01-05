影／Wembanyama賞字母哥「火鍋」！公鹿125:121勝馬刺 終止2連敗
聖安東尼奧馬刺今（5）日在主場迎戰密爾瓦基公鹿，馬刺狀元Victor Wembanyama正面對決公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo，兩人在比賽中有不少次精彩對位，Wembanyama還賞給Antetokounmpo一記火鍋，最終公鹿以125:121贏球，終止2連敗。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽堪稱是Giannis Antetokounmpo和Victor Wembanyama兩位劃時代長人的天賦大對決，兩人也在第二節開打後不久互別苗頭，字母哥先是在對方面前完成猛灌；下一回合Wembanyama不甘示弱，也上演自拋自扣的精彩終結。
比賽最後時刻，雙方維持在一個球權的差距，Wembanyama在剩下24秒時殘暴蓋掉Antetokounmpo的上籃，馬刺喊出暫停部屬最後一擊，但Tre Jones三分不進，比賽也失去懸念。
Wembanyama這一場18投10中，得到27分9籃板1助攻1抄截5阻攻，展現可怕的攻防天賦；但Antetokounmpo更勝一籌， 28投19中，，得到44分14籃板7助攻2抄截1阻攻。