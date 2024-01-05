曾寶儀碰上日本強震「免疫系統崩潰」 還原當下狀況：被搖到嚇壞
日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強烈地震，最大震度7級，後續不僅引發海嘯，還有多起地震，救援時間也已經過了黃金72小時，確定至少84人罹難。當時人在日本的曾寶儀，發了貼文報平安，昨（4）日她回到台北後，透露發生地震當下的情況，「雖然京都離震央有點距離，但在九樓的我還是被三級的搖晃嚇到了。」
記者薛羽彤／綜合報導
曾寶儀1日人在日本碰上大地震，她在臉書上發文報平安，昨日她透露自己已平安回到台灣，她還原地震發生當下，人正在飯店休息，「雖然京都離震央有點距離，但在九樓的我還是被三級的搖晃嚇到了。」地震搖的非常久，「雖不至於奪門而出，但當下就知道這不是小事。」當下她打開電視看新聞，只見主播用急切語氣呼籲民眾疏散，新聞畫面更出現海嘯警報的訊息，而警戒區都是她曾拜訪過的地方，導致她心情大受影響，免疫系統因此出了小狀況。
接下來在日本的兩天，曾寶儀只要一醒來就打開電視關注災情，陸續還會收到熱心網友發來的餘震警告，那幾天都睡不好。直到她平安又順利地降落桃園機場，心才稍稍安穩下來，「我知道我會沒事，但難免波動。」
曾寶儀看到網路上許多人在討論，是否要為了地震而更改去日本的旅遊行程，她有感而發的說：「如果你做好發生任何事都能淡定順遂的準備，並視任何發生都是一種體驗，放下花錢旅行就是大爺的想法，不給當地人添麻煩，我想任何時候你都準備好要出發了！」
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