勞工10萬元紓困貸款上路！4圖看懂線上申請步驟　網址、月還款QA

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1. 生活困難需要紓困
2.參加勞保年資滿15年以上（計算至2024年1月19日止）
3.無欠繳勞保費及滯納金
4.未曾借貸勞工紓困貸款，或曾借貸已繳清者
5.未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金
勞保局提醒，被保險人如有兩種情形將不得申請，包括已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，就不能申請。而第1項條件「生活困難需要紓困」為2024年新增，2023年度勞工紓困貸款申請條件僅有參加勞保年資滿15年以上、無欠繳勞保費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款、曾借貸已繳清等條件。
📌貸款額度多少？多久要繳清？一個月要繳多少？
由土地銀行承貸，勞工紓困貸款每人額度最高10萬元，期間3年。還款方式為前6個月，每月付息不還本，第7個月起則按月平均攤還本息。以借款10萬元計，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。
📌怎麼申請勞工紓困貸款？
1.線上申請：土地銀行入口網站／113年勞保紓困貸款／申請。申請網址：https://www.landbank.com.tw/
2.郵寄申請：掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託的金融機構
3.臨櫃申請：土地銀行所屬分行或其委託的金融機構
📌線上申請要準備哪些東西？
可上網的手機或電腦及完整彩色清晰的身分證正反面、健保卡正面影像檔，如先前在土地銀行只開立數位存款，則需另外準備供線上身分驗證的他行帳戶存摺封面影像檔。
📌線上申請步驟很複雜嗎？
土地銀行將線上申請細分為11個步驟，看似很多，但一點都不繁瑣，主要就是進入土地銀行網站，點入「勞保紓困貸款」申請專頁，接著依照指示輸入相關資料就可以囉。不過，要注意，線上申請不等於核貸成功，要等勞保局核定通過。
📌線上申請後要怎麼查詢？
查詢方式同樣要上土銀官網，點進「勞保紓困貸款」申請專頁，點選「查詢／補件」，輸入身分證資料、出生年月日後，進入「申請查詢及補件」，再按「檢視」，系統會發送驗證碼到你的手機，再回來輸入驗證碼就可顯示，也可選擇列印。