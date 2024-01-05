「最美雙胞胎」依依10年婚姻結束首露面！認了：找到適合彼此方式
「雙胞胎女星」依依（蔡依伶）去年宣布與結婚10年的老公史丹利結束婚姻，讓粉絲相當震驚。今（5）日依依錄製節目《料理之王》，這也是她離婚後首度現身，談到前夫，依依則感性表示，一直都很謝謝他，兩人找到了更合適相處方式，「到現在還是像一家人一樣。」
記者詹鎰睿／台北報導
「離婚這件事情規劃滿久的！」依依說，離婚後的她，現在多了一些時間，可以完成以前無法完成的夢想，現階段就是多讀點書、多考一點證照，好讓自己過得更充實一點。談到離婚一事，依依相當平靜，也清楚知道消息出來後，一定會引發外界討論，但她不會太在意，「入行那麼久，我已經習慣了，畢竟是自己的家務事啊。」
依依接著說，離婚是她和前夫一直以來在思考的問題，形容是和前夫「進步的歷程」，而她也沒有哭過，「我們跨越了很多問題與考驗，現在已經找到了解決方法，找到更適合彼此相處的方式。」
談到日前在節目上爆料，在前婆家要奉茶給小叔、包紅包給褓姆卻惹怒公婆等爭議。依依委婉地表達滿滿感謝，「其實我一直都很謝謝他們照顧，這幾年來他們也對我很照顧，無論是生活上還是心理層面。」透露前夫也有到娘家幫忙爸爸媽媽裝電視、弄電腦，讓依依有些感動，「我們到現在還是像一家人一樣，兩家關係都很好。」
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