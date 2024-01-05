▲他骨質疏鬆狂吃維他命D釀高血鈣症　醫教「正確保骨吃法」防壞腎

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維生素D3 分活性、非活性亞大醫院腎臟科主治醫師林軒任指出，維生素D3分為「活性」與「非活性」，若以工廠比喻，非活性維生素D3（或稱營養維生素D3）猶如原料，服用後經過工廠加工（即肝臟及腎臟代謝），才變成活性維生素D3，可作用於骨骼、腸胃道及腎臟，幫助骨骼的成骨作用，與提升血中鈣濃度。
服用活性維生素D3 恐造成致命危機林軒任建議，應補充的是「非活性」維生素D3，此概念猶如原料進貨量大，工廠會自動調節產品數量，使活性維生素D3不會無止盡上升，較不會造成鈣磷失衡，服用過多時對人體較無傷害；但若直接服用「活性」維生素D3，會使身體無法調適，尤其當活性維生素D3的服用劑量超標，往往會直接造成致命性的高血鈣，因此，活性維生素D3只會用於醫療用途，例如急性低血鈣或副甲狀腺機能低下的患者。
長期過量攝取害健康 這樣做才有助防骨鬆林軒任提醒，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害，民眾不妨透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必儘速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60437
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