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他骨質疏鬆狂吃維他命D釀高血鈣症　醫教「正確保骨吃法」防壞腎

▲他骨質疏鬆狂吃維他命D釀高血鈣症　醫教「正確保骨吃法」防壞腎
▲他骨質疏鬆狂吃維他命D釀高血鈣症　醫教「正確保骨吃法」防壞腎

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】48歲張姓中年男子有酗酒習慣，不僅患有酒精性肝硬化，甚至因骨質疏鬆、股骨頭壞死，不得不置換雙側人工髖關節。他聽友人告知「多補充維他命D可以保骨本」，每天吞下2-3顆，結果出現「高血鈣症」症狀，腎功能僅剩下30分，緊急就醫後連忙停藥並補充大量水分，總算恢復正常數值。

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維生素D3　分活性、非活性

亞大醫院腎臟科主治醫師林軒任指出，維生素D3分為「活性」與「非活性」，若以工廠比喻，非活性維生素D3（或稱營養維生素D3）猶如原料，服用後經過工廠加工（即肝臟及腎臟代謝），才變成活性維生素D3，可作用於骨骼、腸胃道及腎臟，幫助骨骼的成骨作用，與提升血中鈣濃度。

服用活性維生素D3　恐造成致命危機

林軒任建議，應補充的是「非活性」維生素D3，此概念猶如原料進貨量大，工廠會自動調節產品數量，使活性維生素D3不會無止盡上升，較不會造成鈣磷失衡，服用過多時對人體較無傷害；但若直接服用「活性」維生素D3，會使身體無法調適，尤其當活性維生素D3的服用劑量超標，往往會直接造成致命性的高血鈣，因此，活性維生素D3只會用於醫療用途，例如急性低血鈣或副甲狀腺機能低下的患者。

長期過量攝取害健康　這樣做才有助防骨鬆

林軒任提醒，維生素D3雖有助於骨質疏鬆，但長期過量攝取也會造成危害，民眾不妨透過日曬、飲食等方式攝取適量的非活性維生素D3，萬一出現高血鈣的症狀，務必儘速就醫揪出潛在病因，才能徹底根治及預防高血鈣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60437

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