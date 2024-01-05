這群人有福了！財長：「單身租屋族」年收62.6萬以下免繳稅

我是廣告 請繼續往下閱讀
她進一步說明，主要政府除保障每個人基本生活所需的費用不可課稅，也調高幼兒學前特別扣除額、新增長期照顧特別扣除額，同時，房屋租金支出列舉扣除額，也從今年起（114年報稅適用）改為特別扣除額，額度則由12萬元，提高至18萬元。
也因此，莊翠雲試算，若是在外打拚租屋的單身族，113年度綜所稅可扣除總額達62萬6000元（含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資所得扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元），也就是說，今年所得若低於62萬6000元，明年報稅季就可不需繳稅。
另外，在外租房的雙薪頂客家庭，綜所稅相關扣除額度也達107萬2000元，高於107萬2千那部分才需要課稅。若是在外租屋的4口之家（育有2名6歲以下孩童），年所得到164萬1000元以上才需要課稅，如果是三代同堂的話，可以扣除金額達212萬4500元。
在稅收部分，莊翠雲也提到，2022年稅收超過預算數（超徵），是經濟好轉，因此，去年政府普發現金每人6千元，預估2023年稅收也可以超過預算數3600億元。不過，這筆多出來的稅收，財政部將運用於減少舉債及增加還債，原來編列1732億要舉借的部分，後來都沒有舉借，第二個我們就是要增加還債，去年6月有所得稅大筆稅款入庫，6月就還了1110億元的債務，11月20日又再增加還了150億元。
因此，她強調，實際稅收如果超過預算數，除了減少舉債、增加還債，如果還有賸餘的話，就把它累積到歲計賸餘去 ，作為以後年度的一個融資的財源，讓政府債務的水位往下降，以因應國家未來大的建設，或緊急重大的事件。
此外，財政部去年推動囤房稅2.0，新制今年7月上路，莊翠雲強調，稅率是這次「房屋稅條例」修正的重點，目的是要合理化房屋持有稅負，其中全國單一自住減稅，多屋族則加重課稅，且全台所有地方政府都必須推動落實。
為避免地方政府在設計差別稅率時「只是訂了好看」，而無實際效果，莊翠雲指出，財政部將端出課徵參考基準，如果地方政府標準低於財政部版的基準，地方出現稅損，中央將不予補貼，財政部將持續蒐集各方意見，與地方政府討論後，再正式對外公告基準。