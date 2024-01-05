獨／全家福袋降價了！撐不到過年「賣5天秒打折」 官方親揭真相
超商年節福袋之戰開打！各大社群網友熱烈討論、開箱，不過卻有民眾發現，全家福袋自1月1日開賣至今不到5日，就有門市貼上「福袋9折」的優惠牌，撐不到過年就降價出售也引發網友熱烈討論。對此，全家業者也給出回應，9折優惠是「特殊店型」的長期折扣，並不僅限於龍年福袋，且一般民眾到這類特殊店型也可享有同樣的折扣。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家2023年「祥龍福袋」於元旦1月1日正式開賣，每袋售價249元，相較於過去200元的新年福袋調漲49元。不過元旦開賣至今才5天，還沒撐到農曆新年，就有民眾發現部分門市已經將福袋掛上9折的優惠牌，原價249元、特價224元。
讓不少民眾傻眼直呼，怎麼這麼快就特價了，但也有消費者發現福袋9折優惠並不是每一家都有「剛剛才買249誒」、「我剛買了悠遊卡，有看到福袋249，為什麼你們的福袋才賣224」、「單店的促銷，我去的也是249」、「今天買沒打折到」。
對此，全家官方也回應了，「祥龍福袋」9折優惠是特殊商圈的長期優惠活動，像是醫院或大學內的全家門市，且結帳9折不限於福袋，而是全店商品幾乎都有9折優惠（部分指定商品不打折），且這類特殊店型不一定需要看工作證、學生證，部分門市開放一般民眾同享折扣。
要注意的是有額外9折優惠的門市，通常位在封閉型商圈內，沒有街邊店型方便抵達，因此才會祭出特殊優惠搶商機。